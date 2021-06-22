Yıllardır yanlış yapılıyor! Sabahları duş alıp rahatlayamıyorsanız sebebi bu olabilir

Duş alırken çok fazla sıcak su kullanıyorsanız, rahatlamak yerine yorgunluğa kucak açmış olabilirsiniz. Bu uyku hali ile mücadele etmek içinse önce soğuk, daha sonra sıcak ve son olarak tekrar soğuk su ile duş almalısınız.

Uzmanlar duştan çıkmadan hemen önce, 30 saniye boyunca vücudunuza soğuk su tutmayı tavsiye ediyorlar. Soğuk sudan sıcağa ani geçiş, derinin altındaki kılcal damarları açar ve bu da kan akışını artırır.

SOĞUK SU TUTMAK OLDUKÇA FAYDALI

Araştırmaya göre, soğuk su ile duş almak, stresi kontrol altına almanızı, bağışıklık sisteminizi güçlendirmenizi, yağ yakmanızı ve ayrıca ruh sağlığınıza iyi yönde katkıda bulunabilir.

