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  4. Yıllardır yaşadığı evinde gardırobun arkasında gizli bir oda buldu!

Yıllardır yaşadığı evinde gardırobun arkasında gizli bir oda buldu!

26.11.2020 09:31 | Son Güncelleme:
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Yıllardır yaşadığı evinde gardırobun arkasında gizli bir oda buldu!

3 yıl önce taşındığı evinde gardırobun arkasında alçıpanla gizlenmiş bir odayı keşfeden kadın şaşkınlığını sosyal medyadan paylaştı.

Bir kadın gardırobunun arkasındaki alçıpanla gizemli bir şekilde kapatılmış olan yerin yeni bir oda olduğunu öğrendiğinde şaşkına döndü.

Üç yıldır o evde yaşayan kadın yatak odasındaki gardırobun arkasında gizlenen odayı bulduğundaki şaşkınlığını sosyal medyadan paylaştı.

Yaşadığı bu tuhaf olayı herkesle paylaşan kadın devasa boyuttaki odanın güvenli olup olmadığını merak ediyor.

'BİR GARİPLİK OLDUĞUNU FARKETTİK'

Videoyu paylaşan TikTok kullanıcısına göre 3 yıl önce taşındıkları eve dışarıdan baktıklarında fazla pencereleri fark ettiklerini ama o pencerelerin erişemeyecekleri "gizli" bir oda olabileceğini asla tahmin etmemişlerdi.

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TikTok videosunun başlığında, "Annem gardırobunun arkasındaki duvarı kırdı ve hiç bitmeyen yepyeni bir oda olduğu ortaya çıktı." diye yazıyordu.

Evde yaşayan aile, ev sahiplerinin odayı bitirmek yerine gardırobun arkasında kapatmaya karar verdiklerini düşünüyor.

Video, dün yüklendiği 24 Kasım'dan bu yana 56.000'den fazla "beğenildi" ve bazıları şüpheci görünse de yüzlerce yorum aldı.

Videoya gelen yorumlardan çoğu "Evinizde büyük bir alanı nasıl fark etmezsiniz?" oldu.

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