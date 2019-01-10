Yılmaz Özdil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bira yanıtı: Teklif var ısrar yok

Halk TV'de Uğur Dündar’ın sunduğu Halk Arenası programına katılan Yılmaz Özdil'in "Samimiyetle söylüyorum, bu sözlerimde en ufak bir kinaye yoktur, Tayyip Erdoğan bir tane bira içmiş olsaydı, bugün çok daha iyi bir Türkiye olurdu." ifadeleri polemik yarattı.
Yılmaz Özdil'in ifadelerine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Bu ülkenin meşrebi ve duruşu belli olan Cumhurbaşkanı'nı bira içmeye, Mozart dinlemeye zorlamak faşistliğin dik alasıdır" demişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'faşistlik'le suçladığı Özdil'den ise yanıt gecikmedi.
'HİTLER AĞZINA BİR SÜRMEZDİ, DEMOKRAT MIYDI?'
Yılmaz Özdil, "Bir bira" başlığıyla yayımlanan yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu ülkenin meşrebi ve duruşu belli olan Cumhurbaşkanını Mozart dinlemeye zorlamak faşistliğin dik alasıdır" sözleri için "Birincisi içmeye zorlamadım, teklif var, ısrar yok. İkincisi, Hitler ağzına bira sürmezdi, demokrat mıydı? Üçüncüsü, bir bira trafikte bile suç değilken, Halk Arenası'nın bir bira yüzünden üç program kapatılması hangi promil hesabıyla yapıldı?" dedi.
SÖZCÜ'YE TEPKİ GÖSTERDİ
Özdil, söz konusu ifadesi nedeniyle birkaç gündür sosyal medyadsa linç edildiğini vurgulayarak gazetesi Sözcü'ye tepki gösterdi.
"Kendi gazetem Sözcü bunlarla alakalı tek kelime yazmadı. Tam sayfa medya köşesi olmasına rağmen çıt çıkarmadı. Dünyada hangi gazete, o ülkenin cumhurbaşkanı tarafından kendi yazarına 'faşistin dik alası' denilmesini haber yapmaz?" diye yazan Özdil, şöyle devam etti:
'KENDİ GAZETEMİZ KILINI BİLE KIPIRDATMIYOR'
Hangi demokrat ülkede, hangi gazete kendi yazarına yönelik iktidar medyası saldırısına sessiz kalır? Kendi gazetemizi, yazarlarımızı, çalışanlarımızı savunmak için hayatımızı ortaya koyuyoruz, kendi gazetemiz bizim için lütfedip kılını bile kıpırdatmıyor… Çivi yazısı öğrenip kil tabletlere mi yazsam?
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