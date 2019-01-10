Yılmaz Özdil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bira yanıtı: Teklif var ısrar yok

Halk TV'de Uğur Dündar’ın sunduğu Halk Arenası programına katılan Yılmaz Özdil'in "Samimiyetle söylüyorum, bu sözlerimde en ufak bir kinaye yoktur, Tayyip Erdoğan bir tane bira içmiş olsaydı, bugün çok daha iyi bir Türkiye olurdu." ifadeleri polemik yarattı.

Yılmaz Özdil'in ifadelerine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Bu ülkenin meşrebi ve duruşu belli olan Cumhurbaşkanı'nı bira içmeye, Mozart dinlemeye zorlamak faşistliğin dik alasıdır" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'faşistlik'le suçladığı Özdil'den ise yanıt gecikmedi.

'HİTLER AĞZINA BİR SÜRMEZDİ, DEMOKRAT MIYDI?'

Yılmaz Özdil, "Bir bira" başlığıyla yayımlanan yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu ülkenin meşrebi ve duruşu belli olan Cumhurbaşkanını Mozart dinlemeye zorlamak faşistliğin dik alasıdır" sözleri için "Birincisi içmeye zorlamadım, teklif var, ısrar yok. İkincisi, Hitler ağzına bira sürmezdi, demokrat mıydı? Üçüncüsü, bir bira trafikte bile suç değilken, Halk Arenası'nın bir bira yüzünden üç program kapatılması hangi promil hesabıyla yapıldı?" dedi.