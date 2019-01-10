HABER

Yılmaz Özdil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bira yanıtı: Teklif var ısrar yok

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.01.2019 07:09 | Son Güncelleme

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, kendisini hedef alarak "Cumhurbaşkanı'nı bira içmeye zorlamak faşistliğin dik alasıdır" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi. Özdil, "İçmeye zorlamadım, teklif var, ısrar yok" dedi.

Yılmaz Özdil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bira yanıtı: Teklif var ısrar yok

Halk TV'de Uğur Dündar’ın sunduğu Halk Arenası programına katılan Yılmaz Özdil'in "Samimiyetle söylüyorum, bu sözlerimde en ufak bir kinaye yoktur, Tayyip Erdoğan bir tane bira içmiş olsaydı, bugün çok daha iyi bir Türkiye olurdu." ifadeleri polemik yarattı.

Yılmaz Özdil'in ifadelerine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Bu ülkenin meşrebi ve duruşu belli olan Cumhurbaşkanı'nı bira içmeye, Mozart dinlemeye zorlamak faşistliğin dik alasıdır" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'faşistlik'le suçladığı Özdil'den ise yanıt gecikmedi.

'HİTLER AĞZINA BİR SÜRMEZDİ, DEMOKRAT MIYDI?'

Yılmaz Özdil, "Bir bira" başlığıyla yayımlanan yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu ülkenin meşrebi ve duruşu belli olan Cumhurbaşkanını Mozart dinlemeye zorlamak faşistliğin dik alasıdır" sözleri için "Birincisi içmeye zorlamadım, teklif var, ısrar yok. İkincisi, Hitler ağzına bira sürmezdi, demokrat mıydı? Üçüncüsü, bir bira trafikte bile suç değilken, Halk Arenası'nın bir bira yüzünden üç program kapatılması hangi promil hesabıyla yapıldı?" dedi.

SÖZCÜ'YE TEPKİ GÖSTERDİ

Özdil, söz konusu ifadesi nedeniyle birkaç gündür sosyal medyadsa linç edildiğini vurgulayarak gazetesi Sözcü'ye tepki gösterdi.

"Kendi gazetem Sözcü bunlarla alakalı tek kelime yazmadı. Tam sayfa medya köşesi olmasına rağmen çıt çıkarmadı. Dünyada hangi gazete, o ülkenin cumhurbaşkanı tarafından kendi yazarına 'faşistin dik alası' denilmesini haber yapmaz?" diye yazan Özdil, şöyle devam etti:

'KENDİ GAZETEMİZ KILINI BİLE KIPIRDATMIYOR'

Hangi demokrat ülkede, hangi gazete kendi yazarına yönelik iktidar medyası saldırısına sessiz kalır? Kendi gazetemizi, yazarlarımızı, çalışanlarımızı savunmak için hayatımızı ortaya koyuyoruz, kendi gazetemiz bizim için lütfedip kılını bile kıpırdatmıyor… Çivi yazısı öğrenip kil tabletlere mi yazsam?

Onu görmek için kilometrelerce yol katediyorlar!Onu görmek için kilometrelerce yol katediyorlar!
Erdoğan 'önemli bir başarıya imza attık' dedi ve açıkladı!Erdoğan 'önemli bir başarıya imza attık' dedi ve açıkladı!
YÖK Başkanı Yekta Saraç Beştepe'de YÖK Başkanı Yekta Saraç Beştepe'de 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yılmaz Özdil erdoğan bira cumhurbaşkanı Sözcü Gazetesi

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İbrahim Kalın'dan Bolton açıklaması

İbrahim Kalın'dan Bolton açıklaması

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

'Emir eri' savunması istifa getirdi

'Emir eri' savunması istifa getirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erdoğan 'önemli bir başarıya imza attık' dedi ve açıkladı!

Erdoğan 'önemli bir başarıya imza attık' dedi ve açıkladı!

Özgür Özel'in Ankara'yı sarsan iddiasına Binali Yıldırım'dan yanıt

Özgür Özel'in Ankara'yı sarsan iddiasına Binali Yıldırım'dan yanıt

HDP 6 il ve 35 ilçede belediye başkan adaylarını açıkladı

HDP adaylarını açıkladı! Listede tanıdık isimler var

CHP'li yönetici açıkladı: Ailelerimizle de paylaştık, Kemal Bey'in takdirine bıraktığımız bir karar değil

CHP'li yönetici: Kemal Bey'in takdirine bıraktığımız karar değil

Sarıgül'ün İnönü'yü tehdit davasında olay detaylar: 3 çocuğum üzerinden tehdit ettiler!

Sarıgül'ün İnönü'yü tehdit davasında olay detaylar

Torpil mektubu ortalığı karıştırdı!

Torpil mektubu ortalığı karıştırdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.