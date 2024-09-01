Yine ‘öldü’ dediler! O ise paylaşımında ‘‘Narin’i bulun’’ dedi

Nedeni bilinmemekle birlikte dönem dönem oyuncu İlyas Salman’ın öldüğü haberleri gündemi meşgul etmekte. Her defasında durumunun iyi olduğunu bildiren İlyas Salman bu kez kızdığını gösterdi. Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Salman, Diyarbakır’da kaybolan Narin’e değinerek şunları söyledi:

‘‘Beni seven arkadaşlar üzülmesin, gayet iyiyim. Sevmeyenler de beni periyodik olarak öldürmek gibi lüzumsuz işlerle uğraşmak yerine baskı oluştursunlar da şu kızcağız bulunsun artık. Bir işe yaramış olurlar. #NarinÇocuk’’

Beni seven arkadaşlar üzülmesin, gayet iyiyim. Sevmeyenler de beni periyodik olarak öldürmek gibi lüzumsuz işlerle uğraşmak yerine baskı oluştursunlar da şu kızcağız bulunsun artık. Bir işe yaramış olurlar. #NarinÇocuk — İlyas Salman (@ilyassalmansm) September 1, 2024

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Oyuncu İlyas Salman’ı sevenler olduğu gibi sevmeyenlerde sosyal medya platformlarından kendini gösteriyor. Kimi sosyal medya kullanıcıları yorumlarında uzun ve sağlıklı bir ömür dilerken, kimileri ise ‘‘Narin Nerede.! İnsanlar bir yanıt bekliyor artık’’ dedi.

NARİN'DEN 12 GÜNDÜR İZ YOK

Tüm Türkiye Narin'den gelecek güzel habere kilitlendi. 8 yaşında kaybolan ve 11 gündür arama çalışmaları devam eden Narin ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Narin'in amcası olan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı Salim Güran gözaltına alınırken, DNA örneklerinin eşleştiği iddiası bir anda gündem yarattı. Gözaltına alınan amca Salim Güran'ın telefonundaki uygulama aracılığıyla tüm mesaj ve aramaları da sildiği ortaya çıktı.

Alınan son bilgilere göre, Narin'in bir anda ortadan kaybolmasının ardından köyünde birçok aile evine güvenlik kamerası taktırmaya başladı. Diğer yandan arama çalışmalarına devam eden jandarma ekipleri buldukları bez parçalarını delil olarak Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.