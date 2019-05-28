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Yıpranmış Türk bayraklarını kaymakamlığa teslim etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 11:41 | Son Güncelleme

Ankara'nın Altındağ ilçesinde demir ustası Veysel Yıldırım (79), Samanpazarı'nda 40 yıldır işlettiği atölyesinde astığı Türk bayraklarını biriktirdi.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde demir ustası Veysel Yıldırım (79), Samanpazarı'nda 40 yıldır işlettiği atölyesinde astığı Türk bayraklarını biriktirdi. Yıldırım, yıprandığı için yenileri ile değiştirip, iş yerinde muhafaza ettiği bayrakları, Türk bayrağına gösterdiği hassasiyet nedeniyle Altındağ Kaymakamı Erol Karaömeroğlu'na teslim etti. Demircilik mesleğine 12 yaşında çırak olarak başlayan Veysel Yıldırım, sıcak demir ustası olduktan sonra kendi iş yerini açtı. Yıldırım, Samanpazarı'nda 40 yıldır işlettiği demir atölyesinden Türk bayrağını hiç indirmedi. Yıldırım, atölyesinin duvarına astığı Türk bayrakları zamanla yıprandığında ise yenisiyle değiştirdi. Yıpranan bayrakları atmaya kıyamayan Yıldırım, onları iş yerinde muhafaza etti. Yıldırım, biriktirdiği onlarca yıpranmış bayrağı, bir arkadaşının yönlendirmesiyle Altındağ Kaymakamı Erol Karaömeroğlu'na teslim etti. 'BİR SEVGİ MESELESİ' Teknolojinin gelişmesiyle eskisi gibi iş yapamayan Veysel Yıldırım, vakit geçirmek için bile olsa atölyesini açık tutmaya devam ediyor. Çapa, kağnı, orak, Osmanlı tokmakları yapmaya devam ettiğini anlatan Yıldırım, 40 yıldır iş yerinde Türk bayrağının eksik olmadığını söyledi. Yıldırım, "Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Bayrak olmadan Türkiye Cumhuriyeti'nde hiçbir şey olmaz. Bir sevgi meselesi, başka bir şeye benzemez bu. Ben bunlara bakınca zevk alıyorum" dedi. 'KAYMAKAMLIĞA TESLİM ETTİM' İş yerinin dışına astığı bayrakların zamanla yıprandığını anlatan Yıldırım, "Bayrakları dışarıya astığım için güneşten ve yağmurdan solma yapıyor. Bu yüzden bunları değiştirerek yeni bayrakları asıyorum. Solanları içeriye alıyorum. Ama onlar da soluyor. En büyük sorun, yıpranmış Türk bayraklarının muhafazasıydı benim için. Atsam atamam, kıysam kıyamam, tutsam tutamam, yaksam yakamam. Yakamazsın Türk bayrağını. O yanarsa bütün dünya yanmış olur" diye konuştu. Bayrak Kanunu'nu bilmediğini anlatan Yıldırım, "Bir arkadaş geldi bana 'Sen bunları kaymakamlığa götür, onlar teslim alırlar' dedi. Ondan sonra ben bu bayrakları Kaymakamlığa götürdüm, teslim ettim" dedi. KAYMAKAM: BAYRAK AŞIĞI BİR İNSAN Kaymakam Karaömeroğlu da Türk Bayrağı Kanunu'nun uygulanmasına büyük hassasiyet gösterdiklerini söyleyerek, "Bayrak, milletimizin çocuğu gibidir. Nasıl bir insan çocuğuna kıyamaz, başının üstünde taşır biz de bayrağa kıyamayan, onu başının üstünde taşıyan bir milletiz. Veysel Yıldırım, bu bayraklar solduğunda, eskidiğinde ona kıyamayan bayrak âşığı, bayrak kutsiyeti taşıyan bir insan. Biz bunu öğrendik ve bu hassasiyeti dolayısıyla kendisini ziyaret ettik ve elindeki eskimiş solmuş kıyamadığı Türk bayraklarını teslim aldık" diye konuştu. Bayrakların ay ve yıldızları sökülerek imha edileceği belirtildi.

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