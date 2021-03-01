YKS başvurusu nasıl yapılır? YKS başvuru ücreti hangi bankaya ödeniyor, son ödeme günü ne zaman?

26 – 27 Haziran 2021 tarihinde yapılacak YKS’nin başvuruları yarın sona eriyor. YKS başvurusu nasıl yapılır sorusuna ise 2 Mart 2021 günü saat 23.59’a kadar internet aracılığı ile sınavlara girmek isteyen adayların başvurularını ÖSYM’ye ulaştırması gerektiyor cevabını verebiliriz. Başvuruyu yapabilmek için ÖSYM’nin AİS sayfasına girilmesi ve adayın T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile başvurularını yapması, başvuru sonrası başvurunun tamamlanabilmesi için de her bir oturum başına belirlenen ücretin banka, mobil bankacılık, ATM ya da ÖSYM’nin AİS sayfasında bulunan e-İşlemler kısmındaki ödemeler alanından ÖSYM’ye yatırılması gerekiyor. Bu durum da adayların kafasında “YKS başvuru ücreti hangi bankaya ödeniyor, son ödeme günü ne zaman?” sorularının canlanmasına neden oluyor.

YKS SINAV ÜCRETİ NE KADAR

2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı içerisindeki her bir sınav oturumunun başvuru ücreti 90 Türk Lirası olarak belirlendi. Adayların başvurmak istedikleri her bir oturum için 90 Türk Lirası ödemesi gerekiyor.