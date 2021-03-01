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YKS başvurusu nasıl yapılır? YKS başvuru ücreti hangi bankaya ödeniyor, son ödeme günü ne zaman?

01.03.2021 16:16 | Son Güncelleme:
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YKS başvurusu nasıl yapılır? YKS başvuru ücreti hangi bankaya ödeniyor, son ödeme günü ne zaman?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, 26 – 27 Haziran tarihlerinde yapılacak. 4 Şubat 2021 tarihinde başlayan YKS başvuruları ise yarın sona eriyor. ÖSYM’nin internet sitesinde paylaşılan açıklamaya göre 2021 – YKS için 30 günlük bir başvuru süresi belirlendi ve bu süre 2 Mart 2021 saat 23.59’da bitiyor. Başvurular internet aracığı ile yapılıyor. Öğrenciler ise en çok “YKS başvurusu nasıl yapılır? YKS başvuru ücreti hangi bankaya ödeniyor, son ödeme günü ne zaman?” sorularının cevaplarını araştırıyor.

26 – 27 Haziran 2021 tarihinde yapılacak YKS’nin başvuruları yarın sona eriyor. YKS başvurusu nasıl yapılır sorusuna ise 2 Mart 2021 günü saat 23.59’a kadar internet aracılığı ile sınavlara girmek isteyen adayların başvurularını ÖSYM’ye ulaştırması gerektiyor cevabını verebiliriz. Başvuruyu yapabilmek için ÖSYM’nin AİS sayfasına girilmesi ve adayın T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile başvurularını yapması, başvuru sonrası başvurunun tamamlanabilmesi için de her bir oturum başına belirlenen ücretin banka, mobil bankacılık, ATM ya da ÖSYM’nin AİS sayfasında bulunan e-İşlemler kısmındaki ödemeler alanından ÖSYM’ye yatırılması gerekiyor. Bu durum da adayların kafasında “YKS başvuru ücreti hangi bankaya ödeniyor, son ödeme günü ne zaman?” sorularının canlanmasına neden oluyor.

YKS SINAV ÜCRETİ NE KADAR

2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı içerisindeki her bir sınav oturumunun başvuru ücreti 90 Türk Lirası olarak belirlendi. Adayların başvurmak istedikleri her bir oturum için 90 Türk Lirası ödemesi gerekiyor.

SINAV ÜCRETİ NASIL ÖDENİYOR

Bu ücret Akbank’ın bütün şubeleri, internet bankacılığı ve ATM’leri, Albaraka Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı, Finansbank’ın ATM’leri, internet bankacılığı ve tüm şubeleri, Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın internet bankacılığı, tüm şubeleri ve ATM’leri, Halkbank’ın ATM’leri, internet bankacılığı ve şubeleri, ING Bank’ın şubeleri ve internet bankacılığı, Vakıf Katılım Bankası’nın şubeleri ve ATM’leri ile Ziraat Bankası’nın yalnızca mobil bankacılık - internet bankacılığı üzerinden yapılabiliyor.

Bu bankaların internet bankacılığı kullanılarak ödeme yapılabileceği gibi oturumların ücretleri ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan e – İŞLEMLER menüsündeki “ödemeler” kısmından da kredi ya da banka kartı kullanılarak yatırılabiliyor. Adayların başvuru işlemini yaparken HES kodlarını girmeyi unutmamaları gerekiyor.

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ÖSYM YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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