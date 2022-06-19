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YKS'de hayrete düşüren olay! Önce ikna oldu, ikinci kez engele takılınca rest çekti: "Üniversite benim için vakit kaybı"

19.06.2022 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı ikinci gününde de devam ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da sınava geç kalanlar, prosedürlere uymadığı için sınav merkezine giremeyenler oldu. İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bir öğrenci önce güneş gözlüğü nedeniyle sınava alınmadı. Bu sırada sınava girmekten vazgeçen öğrenci, çevredekilerin ikna çabaları sonucu sınava girmeye karar verdi. Ancak bu kez de kimlik engeline takılınca rest çekip "Üniversite benim için vakit kaybı, iş kuracağım" dedi.

YKS'de hayrete düşüren olay! Önce ikna oldu, ikinci kez engele takılınca rest çekti: "Üniversite benim için vakit kaybı"

Türkiye'de bugün milyonlarca öğrenci ve veli YKS'nin ikinci ve üçüncü oturumlarında AYT ve YDT sınavlarının heyecanını yaşıyor. İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde sınava gireceği okula gelen Boran Elaldı, güneş gözlüğüyle geldiği için sınava alınmadı. Güneş gözlüğünü teslim etmeye giderken sınava girmekten vazgeçen öğrenciyi çevredekilerin iknası kararından döndürdü. Alkışlarla sınav salonuna giren Elaldı, bu kez de kimliği yanında olmadığı için sınava giremedi. Bunun üzerine Elaldı, "Üniversite benim için vakit kaybı. İş kuracağım. Eşyaları bırakmam gerekiyormuş. Ben de götürdüm bıraktım eşyaları. Benden 7 lira istediler. Zaten üniversite sınavı için 115 lira verdim. Niye bir daha para veriyorum dedim" diye konuştu.

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Beyoğlu'ndaki İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi'nde YKS yoğunluğu yaşandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren gelen öğrenciler, evrakları kontrol edilerek, üst aramasından geçirildi. Sınavın başlamasına kısa bir süre kala gelen bir öğrenciden, güneş gözlüğünü emanete bırakması istendi. Boran Elaldı, gözlüğünü teslim etmeye giderken sınava girmekten vazgeçti. Elaldı'yı bir veli ikna ederek alkışlar eşliğinde salona getirdi. Ancak bu sefer de öğrencinin kimliğinin yanında olmadığı anlaşıldı. 

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"ÇOCUĞUMU YERİNE KOYDUM" 

Öğrenciyi ikna edip sınav kapısına getiren Vehbi Yıldırım "Kendi çocuğumu onun yerine koydum. Güneş gözlüğüyle gelmiş, içeri almadılar. Gözlüğü bahane ederek gidiyordu, orada görünce ikna ettim" dedi.

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"ÜNİVERSİTE BENİM İÇİN ZAMAN KAYBI"

Boran Elaldı "Zaten öylesine gelmiştim, girmeyecektim. Üniversite benim için vakit kaybı. İş kuracağım. Eşyaları bırakmam gerekiyormuş. Ben de götürdüm bıraktım eşyaları. Benden 7 lira istediler. Zaten üniversite sınavı için 115 lira verdim. Niye bir daha para veriyorum dedim. Ben de boş verdim gitti. Zaten TYT'ye yetişememiştim. Giriş belgesinde her şey var diye kimliğimi almadım" diye konuştu.

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ADAYLARIN ISRARI KAPILARI AÇTIRDI 

Avcılar'da bir okulda bahçe kapısının kapatılmasından hemen sonra gelen 2 aday, ısrarlarıyla içeri girmeyi başardı. Sınava girecekleri Abdulkadir Uztürk Ortaokulu'nda son ana kadar test çözmeye devam eden 2 kız öğrenci de dikkat çekti. Veliler bahçeden çıkarıldıktan sonra, iki aday kapının açılması için ısrar etti. Görevliler sonunda kapıyı açarak adayları içeri aldı. 

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Milyonlarca öğrenci için bugün dönüm noktası: YKS heyecanı AYT ve YDT ile devam ediyorMilyonlarca öğrenci için bugün dönüm noktası: YKS heyecanı AYT ve YDT ile devam ediyor


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Anahtar Kelimeler:
YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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