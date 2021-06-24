HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. YKS'de rekor! 2.6 milyon kişi başvurdu

YKS'de rekor! 2.6 milyon kişi başvurdu

24.06.2021 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu hafta sonu yapılacak 2021 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) başvuru rekoru kırıldı. Sınava bu yıl 2.6 milyondan fazla kişi başvurdu.

YKS'de rekor! 2.6 milyon kişi başvurdu

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) bu yıl 2.6 milyondan fazla kişi başvurdu ve bugüne kadarki en yüksek başvuru sayısına ulaşıldı. Başvuruların 1.6 milyonunun ilk defa sınava girecek yeni mezun öğrencilerden oluştu. Geri kalan 1 milyonu ise sınavda yeniden kendini denemek istiyor. Geçen yıl sınavın ve yerleştirmelerin pandemi atmosferinde yapılmasının bu yılki sınava başvuru sayısını artırdığı tahmin ediliyor.

KAYGIYA DİKKAT

Uzmanlar, öğrenciler için en büyük tehlikenin kaygı olduğunu vurgularken, stresi azaltmak için şu önerilerde bulunuyor. “Sınava, en iyi olduğun konudan başla. Böylece kendini daha iyi hissedersin. Zamanı doğru kullanmaya dikkat et! Takılıp kaldığın bir soru olursa üzerine büyükçe bir işaret koy, daha sonra o soruya geri dön. Böylece zaman kaybını engelleyebilirsin. Bilmediğin soruya hatta emin olmadığın soruya yanıt verme.

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni koronavirüs genelgesiSon Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni koronavirüs genelgesi

"DÜNYANIN SONU DEĞİL"

Her yanlışın doğrularından götüreceğini unutma. Paragraf sorularında önce soruyu, daha sonra paragrafı oku. Böylece paragrafı okurken sorunun yanıtını içinde arayabilir, soruyu daha kolay çözebilirsin. Küçük molalar vererek rahatla. Testler arasındaki geçişler bunun için fırsat olabilir. Bu aralarda; oturuş şeklini düzelt, ufak esneme hareketleri yap, derin nefes alarak nefes alma düzenini güncelle. Bunlar seni rahatlatacaktır. Sınavda maske takacağın için nefesin önemi daha da artacaktır. Nefes alışverişini ara ara kontrol etmende yarar var. Düşük ihtimal de olsa kaydırma riskin olduğunu unutma. Yanıt anahtarını işaretlerken kitapçıktaki soru ile aynı mı, kontrol et. Sınav öncesinde ve sınav sırasında duyacağın kaygı dozajında olursa sınava odaklanmana katkı sağlar, seni motive eder. Yine de sen pozitif olmayan ve kaygını artıran insanlardan bu süreçte uzak dur. Bu sınav, ne ilk ne de son olacak. Dünyanın sonu da değil. Sınavın sonucu ne olursa olsun seni seven insanlar yine sevecekler.” (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
6 ay ömür biçilmişti, belgeselden esinlenip hayata tutundu: Ölüm çekiyor gibiydi6 ay ömür biçilmişti, belgeselden esinlenip hayata tutundu: Ölüm çekiyor gibiydi
Karpuzu bacaklarının arasında parçaladı, dünya rekoru kırdıKarpuzu bacaklarının arasında parçaladı, dünya rekoru kırdı
ÖSYM YKS sınav giriş yeri sorgulama ekranı ÖSYM YKS sınav giriş yeri sorgulama ekranı
Anahtar Kelimeler:
sınav YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Açıklamalarıyla gündem oldu: Göğüslerim büyüdü ve...

Açıklamalarıyla gündem oldu: Göğüslerim büyüdü ve...

Peş peşe ayrılıklara bir yenisi daha eklendi! Başrol ayrıldı

Peş peşe ayrılıklara bir yenisi daha eklendi! Başrol ayrıldı

Bilim insanları şokta! 218 gündür iyileşemedi

Bilim insanları şokta! 218 gündür iyileşemedi

Bu sabah itibarıyla bir eşik daha aşıldı!

Bu sabah itibarıyla bir eşik daha aşıldı!

Erdoğan imzaladı! 30 Haziran'da kutlanacak

Erdoğan imzaladı! 30 Haziran'da kutlanacak

Listede birinci sıradaydı! Bir ilde her şey tersine döndü

Listede birinci sıradaydı! Bir ilde her şey tersine döndü

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Güncel veriler açıklandı: Vaka sayısında artış

Güncel veriler açıklandı: Vaka sayısında artış

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yerli aşının adı belli oldu: TURKOVAC

Yerli aşının adı belli oldu: TURKOVAC

İçi para dolu notu okuyunca şaşkına döndü: Dikkatli aç ve oku!

İçi para dolu notu okuyunca şaşkına döndü: Dikkatli aç ve oku!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'müjde' deyip duyurdu: Tüm insanlığa ait olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'müjde' deyip duyurdu: Tüm insanlığa ait olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.