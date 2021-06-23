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Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni koronavirüs genelgesi

23.06.2021 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı'nca 81 il valiliğine "2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Tedbirleri" konulu genelge gönderildi. Buna göre 27 Haziran Pazar günü sınav görevlileri ve sınava girecek adaylar ile refakatçileri, 05.00-19.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni koronavirüs genelgesi

Bakanlık tarafından gönderilen genelgede; ÖSYM Başkanlığı tarafından 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde il merkezleri ile bazı ilçelerden oluşan 200 sınav merkezinde gerçekleştirilecek olan 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavının; Cumartesi sabah (10.15-12.30), Pazar sabah (10.15-13.15) ve Pazar öğleden sonra (15.45-17.45) olmak üzere 3 oturum şeklinde uygulanacağının bildirildiği hatırlatıldı.

Bu çerçevede; 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavının, salgınla mücadele tedbirleri ve güvenlik önlemleri açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi ve herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi amacıyla valilik ve kaymakamlıklarca uygulanacak usul ve esaslar şu şekilde sıralandı:

Sınava girecek adayların acil iş ve işlemlerinin görülebilmesi amacıyla nüfus müdürlükleri, 26 Haziran 2021 Cumartesi günü 07.00-17.00 saatleri arasında, 27 Haziran 2021 Pazar günü ise 07.00-15.30 saatleri arasında açık bulundurulacak.

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Sınav görevlileri ve sınava girecek adaylar ile beraberindeki refakatçi ve/veya yakınlarının, YKS sınavına katılmak/görev almak üzere özel araçlarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatleri için seyahat izin belgesi aranmayacak ve yapılacak denetimlerde belirtilen kişilerin görev belgesi veya aday giriş belgesini ibraz etmeleri yeterli olacak.

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 27 Haziran 2021 Pazar günü, sınav görevlileri ve sınava girecek adaylar ile beraberindeki refakatçi ve/veya yakınları 05.00-19.00 saatleri arasında durumlarını belgelendirmek (görevli ya da aday giriş belgesi) kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

27 Haziran 2021 Pazar günü kırtasiyeler ve fotoğrafçılar (kimlik kartı için gerekli olan fotoğrafın temini amacıyla), 07.00-18.00 saatleri arasında açık olabileceklerdir. Bu yerlerde çalışanlar da belirtilen zaman dilimi içerisinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sayılacak.

Sınava girecek öğrenciler ile yakınları/refakatçileri ve sınav görevlilerinin sınav yerlerine ulaşımlarında herhangi bir aksama yaşanmaması için şehir içi toplu taşıma sefer sayılarının artırılması dahil her türlü tedbir valilik ve kaymakamlıkların koordinasyonunda başta belediyeler olmak üzere ilgili birimlerce alınacak.

Valiler ve Kaymakamlarca; sınavın sessiz ve huzurlu bir ortamda geçmesi için gerekli tüm tedbirler milli eğitim müdürlükleri, kolluk kuvvetleri, yerel yönetimler ve ilgili diğer kurum/kuruluşlarla koordinasyon sağlanarak alınacak.

Bu bağlamda kolluk birimlerince sınavın yapılacağı okul çevrelerinde devriye faaliyetleri yoğunlaştırılarak sınava girecek öğrencilerin dikkatlerinin dağılmasına neden olabilecek gereksiz korna çalınması ve diğer gürültülü faaliyetlerde bulunulması önlenecek. Sınav süresi boyunca gürültü yapılmaması konusunda kamuoyu farkındalığı artıracak çalışmalara ağırlık verilecek.

Vali ve kaymakamlarca yukarıda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak.

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İçişleri Bakanlığı
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