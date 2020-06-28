YKS'de son oturum (YDT) başladı

Yaklaşık 2,5 milyon öğrencinin kaderini belirleyecek YKS'de üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) 15.45'te başladı.

120 dakika süre verilen YDT'de Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer alacak.

YDT'den önce ikinci oturum olan Alan Yerleştirme Testi (AYT) 10.15-13.15'te saatleri arasında yapıldı.

AYT'de "Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1" testi 40 sorudan oluştu. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yanıtladı.

AYT'nin "sosyal bilimler-2" testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluştu. Sosyal bilimler testinde tarih-2'den 11, coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer aldı. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde oldu.

BARAJ PUANI 170'E ÇEKİLDİ

Merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı da bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekildi.