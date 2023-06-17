HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. YKS DUASI 2023: AYT, YDT'ye girmeden önce okunacak dualar hangileri? Hangi dualar zihin açar? Üniversite sınavı başarı duaları

YKS DUASI 2023: AYT, YDT'ye girmeden önce okunacak dualar hangileri? Hangi dualar zihin açar? Üniversite sınavı başarı duaları

17.06.2023 22:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS duası, sınava girecek öğrenciler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Sınavda zihin açıklığı isteyen öğrenciler sınav duasını ederek AYT ve YDT'ye girmek istiyor. Bugün yapılan TYT'nin ardından AYT ve YDT sınavlarına girecek öğrenciler, YKS'de başarı olmak için okunacak dualar ile manevi yönden destek arayacaklar. Peki, AYT, YDT'ye girmeden önce okunacak dualar hangileri? Hangi dualar zihin açar? İşte üniversite sınavı başarı duaları...

YKS DUASI 2023: AYT, YDT'ye girmeden önce okunacak dualar hangileri? Hangi dualar zihin açar? Üniversite sınavı başarı duaları

YKS sınav duası, üniversite hayalleri kuran milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. Sınav öncesi başarılı olmak için dua ve sureleri öğrenmek isteyen adaylar YKS sınav duası araştırması yapıyor. 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi öğrenciler ve aileleri sınavda zihin açıklığı için dua ediyorlar. İşte AYT, YDT'ye girmeden önce okunacak dualar...

AYT, YDT'YE GİRMEDEN ÖNCE OKUNACAK DUALAR HANGİLERİ?

Sınava girerken şu dua okunur:

“Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace

sıdkin ve’c’al li min ledünke sultânen nasîrâ.” (10 Kere) (İsra suresi 80. ayet)

ANLAMI: “Ya Rabbi! Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çıkar.Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle.

AYT, YDT ZİHİN AÇIKLIĞI İÇİN OKUNACAK DUA

Bismillahirrahmanirrahim

Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâ nabüdü ve iyyâkenestaîn. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ".

Sınavlarda başarılı olmak ve heyecanı yenmek için yukarıdaki dua, sınavdan önce 19 kere okunması tavsiye edilmektedir.
Kur'an-ı Kerim'in İsra Suresinin 80. Ayeti kerimesi sınavlarda başarılı olmak için okunacak ayetlerden birisidir.

Vekul rabbi edhilnî mudhale sidkin veahricnî muhrace sidkin vec'al lî min ledunke sultânen nasîra(n) ( İsra Suresi 80.ayet)

0x0-yks-sinav-duasi-yks-ydt-ayt-tyt-sinavinda-basari-icin-okunacak-dualarsureler-ve-anlamlari-1686816853099

Türkçe meali: Şöyle dua et: "Rabbim! Benim gireceğim yere doğrulukla girmemi, çıkacağım yerden doğrulukla çıkmamı nasip eyle; yüce katında bana yardımcı bir güç, kuvvetli bir delil ver!"

Kur'an-ı Kerim'in Taha Suresinin 25, 26, 27 ve 28. Ayeti kerimeleri başarılı olmak için okunacak ayetlerdendir.

Kâle rabbi-şrah lî sadrî. Veyessir lî emir. Vahlul 'ukdeten min lisânî. Yefkahû kavlî.

Türkçe meali: " Rabbim göğsüme genişlik ver. İşimi kolaylaştır. Dilimin düğümünü çöz. Ta ki, sözümü iyi anlasınlar.

Sınavda başarılı olmak için Kalem Suresinin 3,5 ya da 7 kez okunması İslam alimleri tarafından tavsiye edilmektedir.

SINAV ÖNCESİ UNUTKANLIK İÇİN OKUNACAK DUA

Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na'büdü ve iyyâkenesta'în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ."

"Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve'c'al li min ledünke sultânen nasîrâ." (10 Kere) (İsra suresi 80. ayet)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gazeteciyi sokak ortasında darbettiler! "Belediye Başkanı'nın korumaları..." Açıklamalar peş peşe geldiGazeteciyi sokak ortasında darbettiler! "Belediye Başkanı'nın korumaları..." Açıklamalar peş peşe geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tanju Özcan'a 'heykel' cevabıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tanju Özcan'a 'heykel' cevabı
Tanju Özcan'dan Abdüllatif Şener için çok sert sözler!Tanju Özcan'dan Abdüllatif Şener için çok sert sözler!
Anahtar Kelimeler:
ayt başarı duası ydt zihin açan dualar sınavda başarı duası

En Çok Okunan Haberler

O ilçenin girişinde dikkat çeken tabela! 'İlimize hoş geldiniz'

O ilçenin girişinde dikkat çeken tabela! 'İlimize hoş geldiniz'

Hem otogar hem havalimanı! Akın akın gidiyorlar...

Hem otogar hem havalimanı! Akın akın gidiyorlar...

Tehdit videosundaki Suriyeli yakalandı! O gerçek ortaya çıktı

Tehdit videosundaki Suriyeli yakalandı! O gerçek ortaya çıktı

O ili sağanak vurdu! Caddeler göle döndü, AVM'yi su bastı

O ili sağanak vurdu! Caddeler göle döndü, AVM'yi su bastı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı: 'Belirsizlik ortadan kalktı, elimiz güçlü'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı: 'Belirsizlik ortadan kalktı, elimiz güçlü'

Konya’da dehşete düşüren olay! 20 yaşındaki genci vahşice öldürdüler…

Konya’da dehşete düşüren olay! 20 yaşındaki genci vahşice öldürdüler…

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocası ve sevgilisini arabada yakaladı! Ortalık bir anda karıştı

Kocası ve sevgilisini arabada yakaladı! Ortalık bir anda karıştı

Çok satanlarda bir numara! Puma'nın sevilen şapkası şimdi indirimde

Çok satanlarda bir numara! Puma'nın sevilen şapkası şimdi indirimde

Evi temizlerken çuval çuval para buldu

Evi temizlerken çuval çuval para buldu

Tuvalete girdiğinde gördüğü manzaraya inanamadı! Tam 22 kilo...

Tuvalete girdiğinde gördüğü manzaraya inanamadı! Tam 22 kilo...

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.