YKS DUASI 2023: AYT, YDT'ye girmeden önce okunacak dualar hangileri? Hangi dualar zihin açar? Üniversite sınavı başarı duaları

YKS sınav duası, üniversite hayalleri kuran milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. Sınav öncesi başarılı olmak için dua ve sureleri öğrenmek isteyen adaylar YKS sınav duası araştırması yapıyor. 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi öğrenciler ve aileleri sınavda zihin açıklığı için dua ediyorlar. İşte AYT, YDT'ye girmeden önce okunacak dualar...

AYT, YDT'YE GİRMEDEN ÖNCE OKUNACAK DUALAR HANGİLERİ?

Sınava girerken şu dua okunur:

“Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace

sıdkin ve’c’al li min ledünke sultânen nasîrâ.” (10 Kere) (İsra suresi 80. ayet)

ANLAMI: “Ya Rabbi! Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çıkar.Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle.

AYT, YDT ZİHİN AÇIKLIĞI İÇİN OKUNACAK DUA

Bismillahirrahmanirrahim

Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâ na büdü ve iyyâkenesta în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ".

Sınavlarda başarılı olmak ve heyecanı yenmek için yukarıdaki dua, sınavdan önce 19 kere okunması tavsiye edilmektedir.

Kur'an-ı Kerim'in İsra Suresinin 80. Ayeti kerimesi sınavlarda başarılı olmak için okunacak ayetlerden birisidir.

Vekul rabbi edhilnî mudhale sidkin veahricnî muhrace sidkin vec'al lî min ledunke sultânen nasîra(n) ( İsra Suresi 80.ayet)

Türkçe meali: Şöyle dua et: "Rabbim! Benim gireceğim yere doğrulukla girmemi, çıkacağım yerden doğrulukla çıkmamı nasip eyle; yüce katında bana yardımcı bir güç, kuvvetli bir delil ver!"

Kur'an-ı Kerim'in Taha Suresinin 25, 26, 27 ve 28. Ayeti kerimeleri başarılı olmak için okunacak ayetlerdendir.

Kâle rabbi-şrah lî sadrî. Veyessir lî emir. Vahlul 'ukdeten min lisânî. Yefkahû kavlî.

Türkçe meali: " Rabbim göğsüme genişlik ver. İşimi kolaylaştır. Dilimin düğümünü çöz. Ta ki, sözümü iyi anlasınlar.

Sınavda başarılı olmak için Kalem Suresinin 3,5 ya da 7 kez okunması İslam alimleri tarafından tavsiye edilmektedir.

SINAV ÖNCESİ UNUTKANLIK İÇİN OKUNACAK DUA

Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na'büdü ve iyyâkenesta'în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ."

"Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve'c'al li min ledünke sultânen nasîrâ." (10 Kere) (İsra suresi 80. ayet)

