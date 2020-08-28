YKS ek tercihler ne zaman 2020? YKS boş kontenjanlar listesi 2020 ve taban puanları!

YKS boş kontenjanlar konusu en fazla araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS tercih sonuçlarının ardından yerleştirildikleri üniversite ve bölümleri öğrenen öğrenciler dışında üniversite adayları tarafından YKS boş kontenjanlar listesi 2020 de merak ediliyor. YKS boş kontenjanlar taban puanları ile ilgili araştırmalar yapılıyor. Peki, ek tercihler ne zaman başlıyor 2020? İşte ek tercihleri bekleyen üniversite adayları için merak edilen detaylar...

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN 2020?

Üniversite adaylarının merak ettiği 2020 YKS ek tercihler ne zaman konusunda henüz resmi olarak bir tarih açıklaması yapılmadı. YKS ek tercih ne zaman ile ilgili beklentiler ise üniversite kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından ek tercih sürecinin başlaması yönünde. Taban puanları konusunda ise henüz bir açıklama olmadı.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK 2020?

Üniversite kayıtlarının ne zaman yapılacağına dair resmi bir açıklama yapılmıştı. Ancak son olarak YÖK tarafından başkanlığa iletilen talepler doğrultusunda kayıt tarihlerinin öğrencilerin lehine olacak biçimde uzatılmasına karar verildi. Buna göre yükseköğretim kurumlarına giderek şahsen başvuru yapacak adayların 5 Eylül 2020 saat 17.00’ye kadar, elektronik kayıt yapacak olanların da 6 Eylül 2020 saat 23.59’a kadar kayıt işlemlerinin yaptırması kararı alındı. Daha öncesinde ise yükseköğretim kurumlarına gidip şahsen kayıt işlemi yaptıracak olanlara 31 Ağustos ile 4 Eylül arası, elektronik kayıt yaptıracaklar için ise 29 Ağustos ile 2 Eylül arası tarih olarak verilmişti.