YKS kalkacak mı? YKS ne zaman kalkar, hangi tarihte? MHP lideri Bahçeli'den üniversite sınavı çıkışı

YKS ile ilgili araştırmalar MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklaması sonrası hız kazandı. Üniversite sınavının kaldırılacağı günlerin yakın olduğunu ifade eden Bahçeli'nin bu açıklaması sonrası birçok kişi "YKS kalkacak mı? YKS ne zaman kalkar, hangi tarihte?" sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

YKS KALKACAK MI, NE ZAMAN KALKAR?

YKS sınavına ilişkin açıklamada bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli şu ifadelere yer verdi:

"Biz gençliği sınavlarla ve karnelerle bulmadık. Bu yolda da kaybetmeyeceğiz. Ümit ediyorum ki geniş ve gerçekçi bir mutabakat ortamı kurularak üniversite sınavlarını kaldıracağımız günler çok uzak değildir."

BAHÇELİ'DEN 'YKS' AÇIKLAMASI

Bahçeli geçtiğimiz sene yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yakın bir gelecekte, üniversite sınavının kaldırılacağına inanıyor, bu husustaki söz ve vaatlerimizin gerçekleşeceğini bu vesileyle açıklıyor, herkesin emin olmasını ümit ve temenni ediyorum.

Türk gençliğine güveniyorum. Strese girmeden, bunalıma düşmeden, YKS’yi bir hayat memat konusu haline getirmeden sabır ve sağduyuyla başarıya ulaşacaklarına, emeklerinin karşılığını alacaklarına yürekten inanıyorum. Sınavların en büyüğü ise hayatın bizatihi kendisidir.

Lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesindeki öğrencilerimizden eğitimlerine ara vermek veya eğitimlerini bırakmak zorunda kalanların tekrar okullarına dönüşlerini, yani öğrenci affını gönülden destekliyor, üzerimize ne düşüyorsa yapacağımızın sözünü veriyorum."



