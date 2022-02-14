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YKS kampı nedir? 2022 YKS kampı ne zaman başlayacak?

14.02.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS sürecinde üniversite adaylarının sınava hazırlanmasına yardım edecek onları destekleyecek olan YKS kampı başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen bu uygulamanın detayları açıklandı. Milyonlarca üniversite adayı 2022 YKS kampının başlayacağı tarihi merak ediyor. İşte YKS kampına dair öğrencilerin ve velilerin merak ettiği detaylar!

YKS kampı nedir? 2022 YKS kampı ne zaman başlayacak?

YKS kampına dair detaylar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir netliğe kavuşturuldu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı yani YKS'ye girmek isteyen öğrencilere takviye yapmak amacıyla bu yıl uygulanmaya başlayacak YKS kamplarına dair pek çok konu aydınlatıldı. YKS'ye girecek milyonlarca öğrenci YKS kamplarının ne zaman başlayacağını araştırıyor.

YKS KAMPI NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı YKS'ye hazırlanan öğrenciler için çalışma sorularının öğretmenler tarafından çözülüp anlaşılmayan, eksik kalan bölümlerin canlı yayında cevaplanacağı sınava hazırlanan öğrencilere yardımcı olması adına hazırlanan interaktif bir eğitim programıdır.

YKS KAMPI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üniversite sınavına girecek olan adaylar için YKS kampı 14 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve Haziran ayının ilk haftasına kadar devam edecek.

YÜKSEK ÖĞRETİM SINAVI(YKS) KAMPI BAŞLADI MI?

Yüksek Öğretim Sınavı kampı Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; tüm öğrencilere ve mezunlara yönelik yapılacak. Canlı yayınlar hafta içi her gün 17.30 ile 19:30 saatleri arasında yapılacak.

YKS KAMPINA NASIL GİDİLİR?

Öğrenci ve mezun öğrenciler için YKS Kampı çevrimiçi olarak yapılacak. interaktif soru çözümlerinin tüm öğrencilere ve mezunlara açık olarak yapılacağı bu canlı yayınlar, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün YouTube kanalında hafta içi her gün 17.30 ile 19.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Ayrıca bakanlığın oluşturduğu Telegram hesabından ise öğrenciler hafta içi her gün 10.00 ile 14.00 saatleri arası çözemedikleri soruları öğretmenlere sorup, cevaplarını alabilecek. Böylece öğrenciler, cep telefonlarıyla istedikleri her yerde ve kendilerine verilen zaman dilimleri içinde özel olarak hazırlanmış interaktif soruları çözebilecek.

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ÖSYM YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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