YKS ne zaman yapılacak? YKS ertelendi mi? İşte TYT, AYT ve YDT sınav tarihleri

ÖSYM tarafından yapılan YKS sınavı, her yıl haziran ayı içerisinde yapılıyor. Koronavirüste vaka sayılarının artmasının ardından alınan tedbirler kapsamında MEB ve ÖSYM tarafından yapılan bazı sınavlar ileri bir tarihe ertelendi. Ancak YKS sınavı için bu durum şu an için söz konusu değil…

YKS SINAVI ERTELENDİ Mİ?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yani Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) ve Yabancı Dil Testi (TYT) ertelenmedi.

YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) yayınladığı 2021 Sınav Takvimine göre, bu sene YKS sınavı 26-27 Haziran’da yapılacak. TYT, 26 Haziran’da, AYT ve YDT ise 27 Haziran’da toplamda 3 oturum şeklinde düzenlenecek.

YKS'nin bu üç oturumuna katılanlar, bu oturumlardan aldıkları puanlarla üniversite tercihlerini yapabilecek.

YKS (YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI) NEDİR?

YKS, üniversiteye girişte YGS ve LYS yerine gelen Yükseköğretim Kurumları Sınavı olarak bilinen yeni sistemdir.

Yeni sistem ile beraber adaylar YKS’ye giriyor. Bu sınav 3 ayrı oturumda gerçekleşiyor.

Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) Oturum ise Yabancı Dil Testi (YDT) olarak geçmektedir.

1.oturum olan TYT sınavına herkes girmek zorundadır. Bu oturumdan yeterli puan alanlar 2. ve 3. oturumlara girme hakkı elde ediyor.