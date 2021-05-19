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YKS ne zaman yapılacak? YKS ertelendi mi? İşte TYT, AYT ve YDT sınav tarihleri

19.05.2021 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversiteye girmek isteyen öğrencilerin girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı. Koronavirüs salgını sebebiyle bugüne kadar birçok sınav ertelenmişti. TYT, AYT ve YDT oturumlarından oluşan YKS sınavı için herhangi bir açıklama yapılmadı.

YKS ne zaman yapılacak? YKS ertelendi mi? İşte TYT, AYT ve YDT sınav tarihleri

ÖSYM tarafından yapılan YKS sınavı, her yıl haziran ayı içerisinde yapılıyor. Koronavirüste vaka sayılarının artmasının ardından alınan tedbirler kapsamında MEB ve ÖSYM tarafından yapılan bazı sınavlar ileri bir tarihe ertelendi. Ancak YKS sınavı için bu durum şu an için söz konusu değil…  

YKS SINAVI ERTELENDİ Mİ?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yani Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) ve Yabancı Dil Testi (TYT) ertelenmedi.

YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) yayınladığı 2021 Sınav Takvimine göre, bu sene YKS sınavı 26-27 Haziran’da yapılacak. TYT, 26 Haziran’da, AYT ve YDT ise 27 Haziran’da toplamda 3 oturum şeklinde düzenlenecek.

YKS'nin bu üç oturumuna katılanlar, bu oturumlardan aldıkları puanlarla üniversite tercihlerini yapabilecek.

YKS (YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI) NEDİR?

YKS, üniversiteye girişte YGS ve LYS yerine gelen Yükseköğretim Kurumları Sınavı olarak bilinen yeni sistemdir.

Yeni sistem ile beraber adaylar YKS’ye giriyor. Bu sınav 3 ayrı oturumda gerçekleşiyor.

  1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT)
  2. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT)
  3. Oturum ise Yabancı Dil Testi (YDT) olarak geçmektedir.

1.oturum olan TYT sınavına herkes girmek zorundadır. Bu oturumdan yeterli puan alanlar 2. ve 3. oturumlara girme hakkı elde ediyor.

Yeni düzenleme ile beraber tüm önlisans bölümleri TYT, lisans bölümleri de AYT, 4 yıllık dil bölümleri de YDT sınavı ile alım yapacak.

YKS ne zaman yapılacak? YKS ertelendi mi? İşte TYT, AYT ve YDT sınav tarihlerii

YKS’YE KİMLER GİREBİLİR?

YKS sınavına girebilmek için aranan özellikler aşağıdaki gibidir;

Lise ya da dengi okullar, açık öğretim liseleri gibi son sınıfında okuyan öğrenciler

– Ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda olanlar

– Ortaöğretim kurumlarını bitirenler

– Ortaöğrenimlerini yurt dışında bitirip, durumları yukarıdakilerden birine uyanlar YKS sınavına girebilir.

Durumları yukarıdaki koşullardan herhangi birine uyan yabancı uyruklu ya da hiçbir devletin uyruğunda olmayan adaylar da sınava başvurabilirler ancak; bu adaylar, yükseköğretim programları tercih süreci başlamadan önce Türkiye Cumhuriyeti uyruğuna geçmedikleri zaman, YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda paylaşılacak yükseköğretim programları kontenjanlarına yerleştirilmezler. Yabancı uyrukluların Türkiye'deki yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri YKS kapsamı dışında olup bu yerleştirme işlemleri, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği usul ve esaslar doğrultusunda ilgili yükseköğretim kurumu tarafından yapılmaktadır.

Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak üzere Türk vatandaşlığını kaybedenlerden 5203 sayılı Kanun ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olanlar (Mavi Kart sahipleri), sınava başvurabilirler. Bu adaylar, YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda paylaşılan yükseköğretim programlarına yerleşme hakkı kazanmaları hâlinde söz konusu kontenjanlara yerleştirilirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu adaylar ile Bulgaristan’dan göç yoluyla gelmiş Türk soylular da YKS kapsamında yerleştirme işlemlerine alınırlar.


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ÖSYM YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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