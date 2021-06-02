Yüksek öğretim veya meslek yüksek okuluna yerleşmek isteyen adaylar uzun süredir sınava hazırlanıyor. YKS'ye sayılı günler kaldı. 3 milyon adayın gireceği YKS bu ay gerçekleşecek. YKS ne zaman yapılacak? YKS'ye kaç gün var? YKS'ye giriş yerleri belli mi? YKS giriş yerleri nasıl öğrenilir? İşte ayrıntılar...

YKS NE ZAMAN YAPILACAK? YKS'YE KAÇ GÜN VAR?

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) üç oturumdan oluşacak. YKS sınavı 26-27 Haziran'da gerçekleşecek. 2 Haziran itibarıyla sınava 24 gün kaldı.

Başvurular 4 Şubat- 2 Mart tarihleri arasında yapılmıştı. Söz konusu sınav; 26 Haziran / YKS 1. Oturum (TYT), 27 Haziran / YKS 2. Oturum (AYT), 27 Haziran / YKS 3. Oturum (YDT) olarak üç oturum şeklinde gerçekleştirilecek. Yani üç oturum yapılacak sınav iki günde gerçekleşecek.

Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlara giriş yapmak isteyen adayların da YKS'ye girmeleri şarttır.

YKS giriş yerleri henüz belli değil. Konuya ilişkin ÖSYM tarafından herhangi bir bilgi gelmedi. Sınav giriş belgeleri, genellikle sınav tarihinden bir hafta evvel açıklanıyor. Sınav giriş belgeleri açıklandığında görüntülemek isteyen adaylar ÖSYM AİS (Aday İşlemleri Sayfası) üzerinden giriş yaparak görüntüleyebilir.