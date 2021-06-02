Yüksek öğretim veya meslek yüksek okuluna yerleşmek isteyen adaylar uzun süredir sınava hazırlanıyor. YKS'ye sayılı günler kaldı. 3 milyon adayın gireceği YKS bu ay gerçekleşecek. YKS ne zaman yapılacak? YKS'ye kaç gün var? YKS'ye giriş yerleri belli mi? YKS giriş yerleri nasıl öğrenilir? İşte ayrıntılar...
Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) üç oturumdan oluşacak. YKS sınavı 26-27 Haziran'da gerçekleşecek. 2 Haziran itibarıyla sınava 24 gün kaldı.
Başvurular 4 Şubat- 2 Mart tarihleri arasında yapılmıştı. Söz konusu sınav; 26 Haziran / YKS 1. Oturum (TYT), 27 Haziran / YKS 2. Oturum (AYT), 27 Haziran / YKS 3. Oturum (YDT) olarak üç oturum şeklinde gerçekleştirilecek. Yani üç oturum yapılacak sınav iki günde gerçekleşecek.
Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlara giriş yapmak isteyen adayların da YKS'ye girmeleri şarttır.
YKS giriş yerleri henüz belli değil. Konuya ilişkin ÖSYM tarafından herhangi bir bilgi gelmedi. Sınav giriş belgeleri, genellikle sınav tarihinden bir hafta evvel açıklanıyor. Sınav giriş belgeleri açıklandığında görüntülemek isteyen adaylar ÖSYM AİS (Aday İşlemleri Sayfası) üzerinden giriş yaparak görüntüleyebilir.
YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) , TYT'yi (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT'yi Alan Yeterlilik Testi kapsar. YKS toplamda üç oturumdan oluşmaktadır. 1. oturumda TYT, 2. oturumda AYT, 3. oturumda ise YDT (Yabancı Dil Test) yapılır.
TYT'de 40 Temel Matematik, 40 Temel Türkçe, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji 5 din, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 coğrafya soruları sorulmaktadır. Öğrencilere cevaplanması için verilen soru sayısı 120'dir.
AYT'de 40 Matematik, 40 Fen Bilimleri, 40 Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 Sosyal Bilimleri 2 sorulmaktadır.
YDT'de ise 80 yabancı dil sorusu sorulmaktadır.
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