YKS nedeniyle hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili flaş açıklama! Kimlerin muaf olacağı belli oldu

Yapılan açıklamaya göre hafta sonu uygulanacak kısmi sokağa çıkma kısıtlamasından, YKS’nin yapılacağı okulların etrafındaki kırtasiyelerde çalışanlar muaf tutulacak.

Yerli/yabancı turistler, rezervasyon yaptırdıkları konaklama tesisine uçak, otobüs gibi toplu taşıma araçları veya özel araçlarıyla gidebilecek.

Yerli ve yabancı turistler halk plajlarından yararlanabilecek, müze ve ören yerleri ile anıtları, ibadethaneleri, türbeleri ziyaret edebilecek.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle 81 ilde hafta sonu; cumartesi günü 09.30 ile 15.00 saatleri arasında, pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında 'Sokağa Çıkma Kısıtlaması' uygulanacak.

YKS’ye girecek adayların sınav binasına ulaşımlarının toplu taşıma ile sağlanması halinde kendilerinin yanı sıra bir yakını, özel araçlarla gelinmesi halinde ise araç sürücüsü ile birlikte bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak. "

Ayrıntılar geliyor...

