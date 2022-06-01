YKS SINAV GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI 2022! YKS sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? İşte 2022 YKS sınav giriş belgesi ekranı!

YKS sınav giriş belgeleri ve ayrıntılar ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün yaptığı son dakika açıklamasının ardından sınava girecek olan kişiler tarafından merak edildi. 18-19 Haziran tarihlerinde yapılacak olan sınava ilişkin hazırlıklarını sürdüren öğrenciler internette YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı? Sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. ÖSYM YKS sınav giriş belgesi ekranı ve ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından yapılan açıklamanın detayları haberimizde...

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

YKS sınav giriş belgesi ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada YKS sınav giriş belgelerinin açıklandığını belirtti.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Değerli YKS adaylarımız,

2022-YKS Sınava Giriş Belgeleri adaylarımızın erişimine açılmıştır.

18-19 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz YKS’ye girecek adaylarımız sınav yerlerini http://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler.

2022-YKS,

1.Oturum: TYT (18 Haziran Cumartesi, 10.00), 120 soru 165 dakika,

2.Oturum: AYT (19 Haziran Pazar, 10.00), 160 soru 180 dakika,

3.Oturum: YDT (19 Haziran Pazar, 15.30), 80 soru 120 dakika

olmak üzere 3 oturumda uygulanacaktır.

3.243.425 adayın başvurduğu 2022-YKS 81 il ve Lefkoşa/KKTC dahil olmak üzere 208 sınav merkezinde uygulanacaktır.

2022-YKS oturum bazlı aday sayıları:

TYT: 3.234.409

AYT: 2.056.512

YDT: 168.430

Sınava Giriş Belgesi ve FOTOĞRAFLI Geçerli Kimlik Belgesi olmadan sınava giremeyeceğinizi unutmayınız.

Tüm adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum."

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

YKS sınav giriş yerleri Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin internet sitesinde erişime açıldı. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre; 18 Haziran'daki 2022-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 19 Haziran'daki 2022-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2022-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Öte yandan duyuruya göre; 2022-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

2022-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

2022 YKS sınav giriş yeri sorgulama ekranı için aşağıdaki linke tıklayın:

https://ais.osym.gov.tr/Yetki/Giris?ReturnUrl=%2F%C3%96SS%2F2022%2F1%2FGirisBelgesi

ÖSYM YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI

YKS sınav giriş belgesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://ais.osym.gov.tr/Yetki/Giris?ReturnUrl=%2F%C3%96SS%2F2022%2F1%2FGirisBelgesi

2022 YKS SINAVI NE ZAMAN, HANGİ GÜN YAPILACAK?

2022 YKS sınavı için heyecanlı bekleyiş sürmeye devam ederken, sınava hazırlanmaya devam eden binlerce öğrenci ÖSYM tarafından belirtilmiş olan üniversite sınavlarının tarihini merak ediyor. YKS sınavı bu yıl 18-19 Haziran tarihlerinde yapılacak. Cumartesi ve Pazar günü yapılacak olan iki sınav öncesinde, giriş belgeleri açıklandı.

