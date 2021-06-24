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YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte ÖSYM YKS sınav giriş yeri sorgulama ekranı

24.06.2021 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversiteye hazırlanan milyonlarca öğrencinin gireceği YKS’ye sayılı günler kaldı. Liseden mezun olduktan sonra eğitimlerini ön lisans veya lisans olarak tamamlamak isteyen milyonlarca öğrenci, 26 – 27 Haziran tarihleri arasında yapılan sınavda ter dökecek. Sınavdan önce ise adayların YKS sınav giriş belgelerine ihtiyacı olacak. Peki, YKS sınav giriş belgeleri nasıl alınır?

YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte ÖSYM YKS sınav giriş yeri sorgulama ekranı

Hafta sonu ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek YKS sınavı için öğrencilerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Adaylar, sınavdan önce YKS sınav giriş belgelerini çıkararak, sınav yerlerine geldiklerinde belgeyi merkezdeki görevliye vererek sınav giriş yapacak. YKS sınavına sayılı günler kala, adaylar YKS sınav giriş yerleri için sorgulama yapmaya başladı.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

ÖSYM, 26-27 Haziran'da gerçekleştirilecek 2021-YKS Giriş Belgelerini ais.osym.gov.tr adresinden adayların erişimine açtı.

Adaylar sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

TYT ve AYT için adayların saat 10.00'dan sonra, YDT için ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı uyarısı yapıldı.

YKS sınav giriş belgesi için TIKLAYIN!

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TYT, AYT VE YDT SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU

ÖSYM'nin yayımladığı bilgilere göre TYT sınavı 26 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Akabinde ise 27 Haziran tarihinde AYT sınavı tamamlanacak. Aynı gün YDT sınavı da gerçekleşmiş olacak.

YKS SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA?

  • TYT, 26 Haziran'da yapılacak. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 135 dakika sürecektir.
  • AYT, 27 Haziran'da yapılacak. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.
  • YDT, 27 Haziran'da yapılacak. Sınav, 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.

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YKS’YE KAÇ KİŞİ GİRECEK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS'ye başvuran adayların sayısının 2 milyon 607 bin 903 olduğunu duyurdu.

Başvuru yapan adayların okul türlerine göre dağılımında en çok başvuru 1 milyon 141 bin 639 ile Anadolu Lisesi’nden yapılırken, ikinci sırada 794 bin 269 ile Meslek Lisesi geliyor.


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