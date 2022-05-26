YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI 2022? YKS giriş belgesi ne zaman açıklanacak? YKS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı

YKS sınav giriş yerleri; lise öğrenimini tamamlayan veya tamamlamak üzere olan birçok öğrenci tarafından merak konusu oldu. Sınava katılacak adaylar; YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı 2022? YKS giriş belgesi ne zaman açıklanacak? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. ÖSYM'den yapılan açıklamanın ayrıntışları haberimizde...

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI 2022?

Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebilecekler. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı da yer alacak.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 YKS 18-19 Haziran tarihlerinde yapılacak. ÖSYM sınavlarında giriş belgeleri genellikle 10 gün önceden duyuruluyor. Bu sebeple gözler 8 Haziran'da olacak.

2022 YKS SINAVI GİRİŞ KURALLARI

Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli ya da siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.

Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunlu olacaktır. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret gibi ibarenin bulunması halinde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar, internetten yenisini edinebilecekler.

Başvuru bilgilerini sisteme kaydeden fakat süresi içinde sınav ücretini yatırmayan adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecek.

