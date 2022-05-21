YKS SINAV YERLERİ 2022! YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? YKS sınavı ne zaman?

2022 YKS sınav giriş belgeleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı, üniversite sınavına girecek olan binlerce öğrencinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Sınava çok kısa bir zaman kala hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, büyük bir heyecanla YKS sınav yerlerinin açıklanacağı anı bekliyor. ÖSYM'nin AİS sitesi üzerinden açıklanacak olan belgeler için geri sayım başladı. Peki, 2022 YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı.

YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

2022 YKS sınav giriş belgesinin ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Ancak adaylar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebilecekler.

Bu bilgiler kapsamında YKS sınav yerlerinin en geç 8 Haziran Çarşamba günü açıklanması ön görülüyor. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacak.

Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

2022 YKS NE ZAMAN?

TYT, 18 Haziran 2022 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.

AYT, 19 Haziran 2022 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.

YDT, 19 Haziran 2022 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.

