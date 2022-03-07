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YKS son başvuru tarihi ne zaman? YKS başvuruları ne zaman bitecek?

07.03.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS son başvuru tarihi araştırılıyor. Bilindiği üzere YKS; TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumdan oluşuyor. YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) başvuru işlemleri ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden yapılıyor. Peki YKS son başvuru tarihi ne zaman? YKS başvuruları ne zaman bitecek? YKS başvuru sürecinde sona gelindi. İşte ayrıntılar...

YKS son başvuru tarihi ne zaman? YKS başvuruları ne zaman bitecek?

YKS'ye girmeyi planlayan üniversite öğrencisi adaylarının YKS başvuru ücreti olarak 345 TL yatırması gerekiyor. YKS başvuru ekranına ulaşmak için ÖSYM'nin, 'https://ais.osym.gov.tr/Yetki/Giris?ReturnUrl=%2F%C3%96SS%2F2022%2F1%2FBasvuruKayit' adresine erişim sağlamak gerekiyor. Öte yandan YKS başvuru kılavuzu ÖSYM'nin, 'https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/kilavuz_11022022.pdf' adresşnde yer alıyor. Sınava yaklaşık iki buçuk milyon öğrencinin katılım sağlayacağı öngörülüyor. İşte YKS son başvuru tarihi...

YKS başvuru ücreti ne kadar? 2022 YKS son başvuru tarihi ne zaman?

YKS SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

YKS başvurusu bilindiği üzere 11 Şubat'ta başladı. Söz konusu başvurular 7 Mart tarihine kadar gerçekleştirilebilecek. Yüz binlerce öğrencinin üniversite eğitimi alması için girmesi gereken YKS'nin geç başvuruları ise 16 Mart ile 17 Mart arasında alınacak.
YKS başvuru ücreti ne kadar? 2022 YKS son başvuru tarihi ne zaman?

2022 YKS BAŞVURU ÜCRETİ

Yalnızca TYT'ye girmek isteyen adaylar 115 TL ödeyecek. TYT, AYT ve YDT'den herhangi birine katılım sağlamak isteyen adaylardan 115 TL alınacak. TYT, AYT ve YDT'nin hepsine girmek isteyen adaylar ise 345 TL ödeyecek.
YKS başvuru ücreti ne kadar? 2022 YKS son başvuru tarihi ne zaman?

YKS NE ZAMAN?

YKS'nin TYT oturumu 18 Haziran 2022'de gerçekleştirilecek. AYT ve YDT oturumları ise 19 Haziran 2022'de yapılacak.


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sınav YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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