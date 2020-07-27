YKS sonuçları açıklandı mı? İşte YKS sonuçları 2020!

Pandemi nedeniyle çok daha zorlu geçen bir YKS maratonunun ardından üniversite adayları YKS sonuçları 2020 ile ilgili açıklama beklerken YKS sonuçları erken açıklanabilir mi sorusunu da sormaya başlamıştı. Herkes 2020 YKS sonuçları için 28 Temmuz’u beklerken ÖSYM’den YKS 2020 sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt olabilecek bir cevap geldi.

YKS sonuçları erken mi açıklanacak konusu son günlerde sosyal medyada sık sık gündeme geliyordu. ÖSYM açıklamasıyla milyonlarca öğrencinin kafasındaki soru işareti son buldu. Peki, YKS sonuçları açıklandı mı? 2020 YKS tercihler ne zaman yapılacak? İşte tüm detaylar...

2020 YKS sonuçları açıklandı mı?

Hem milyonlarca üniversite adayını hem de velilerini yakından ilgilendiren YKS sonuçları açıklandı. ÖSYM, YKS 2020 sonuçlar için açıklanma tarihi 28 Temmuz’u işaret etmişti ama bir gün erken davranarak sonuçları duyurdu. Adaylar YKS 2020 sonuç sorgulama işlemi için ÖSYM’nin resmi internet sitesine T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak sonuçları sorgulayabilecek. Şimdi merak edilen bir diğer konu da YKS 2020 tercih tarihleri oldu.