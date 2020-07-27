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YKS sonuçları açıklandı mı? İşte YKS sonuçları 2020!

EĞİTİM HABERLERİ  | 27.07.2020 09:49 | Son Güncelleme

Üniversite adayı gençler uzun süredir YKS sonuçları açıklandı mı sorusunu soruyordu. Sonuçların açıklanacağının duyurulduğu tarihe kısa bir süre kala YKS sonuçları erken mi açıklanacak sorusu da gündeme geldi. ÖSYM tarafından YKS sonuçları bir gün erken açıklandı. İşte YKS sonuçları 2020 ile ilgili tüm detaylar…

YKS sonuçları açıklandı mı? İşte YKS sonuçları 2020!

Pandemi nedeniyle çok daha zorlu geçen bir YKS maratonunun ardından üniversite adayları YKS sonuçları 2020 ile ilgili açıklama beklerken YKS sonuçları erken açıklanabilir mi sorusunu da sormaya başlamıştı. Herkes 2020 YKS sonuçları için 28 Temmuz’u beklerken ÖSYM’den YKS 2020 sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt olabilecek bir cevap geldi.

YKS sonuçları erken mi açıklanacak konusu son günlerde sosyal medyada sık sık gündeme geliyordu. ÖSYM açıklamasıyla milyonlarca öğrencinin kafasındaki soru işareti son buldu. Peki, YKS sonuçları açıklandı mı? 2020 YKS tercihler ne zaman yapılacak? İşte tüm detaylar...

2020 YKS sonuçları açıklandı mı?

Hem milyonlarca üniversite adayını hem de velilerini yakından ilgilendiren YKS sonuçları açıklandı. ÖSYM, YKS 2020 sonuçlar için açıklanma tarihi 28 Temmuz’u işaret etmişti ama bir gün erken davranarak sonuçları duyurdu. Adaylar YKS 2020 sonuç sorgulama işlemi için ÖSYM’nin resmi internet sitesine T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak sonuçları sorgulayabilecek. Şimdi merak edilen bir diğer konu da YKS 2020 tercih tarihleri oldu.

2020 YKS tercih dönemi ne zaman?

YKS sonuçlarını öğrenen ya da öğrenme hazırlığında olan üniversite adayları YKS tercihleri ne zaman sorusunu da sormaya başladı. Tüm üniversite adaylarına; YKS tercihleri için işaret edilen tarih ise 6 Ağustos ile 14 Ağustos arası oldu. Böylece üniversite adayları, YKS sonuçları doğrultusunda aldıkları puanlara göre üniversite tercihlerini 6 Ağustos ile 14 Ağustos arasında gerçekleştirebilecek.

TYT’de 150 puan ve üzerini alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci yükseköğretim programları arasında tercih yapabilecek. TYT’de 150 puan ve üzerinden alan üniversite adayları arasından, SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 puan ve üstünde olan bu puan türleriyle öğrenci kabul eden lisans programlarıyla beraber, TYT puanı ile öğrenci kabul eden ön lisans programları arasında tercih yapabilecek. YKS sonuçları 2020 için çok sayıda üniversite adayı, ÖSYM sorgulama ekranını kullandığı için yoğunluk olabileceği düşünülüyor.

2020 YKS sonuçları için adaylara herhangi bir belge gönderilmeyecek. YKS 2020 sonuçlar T.C. kimlik numarası ve şifre ile sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenilebilecek. Buradaki duyurular üniversite adayları için tebliğ hükmünde. Bu yıl baraj puanı TYT’de 150, AYT ve YDT’de 170 oldu. TYT’de en az 150 puan alanlar iki yıllık üniversite tercihi yapabilecek. AYT ve YDT ile tercih yapmak için ise en az 170 puan gerekecek. 2020 YKS sonuçları gün içinde tüm üniversite adayları tarafından öğrenilebilecek.

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