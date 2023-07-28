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YKS tercih sonuçları 2023: YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler üniversite yerleştirme sonuçlarında

28.07.2023 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS tercih sonuçları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Üniversite sınavına giren adaylar YKS tercihlerini yapmaya başladı. 27 Temmuz tarihinde başlayan işlemler 8 Ağustos tarihinde sona erecek. Kayıt işlemleri ise 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS tercih sonuçları 2023: YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler üniversite yerleştirme sonuçlarında

YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. YKS tercihleri 27 Temmuz tarihinde başladı. Sınava giren adaylar üniversite tercihlerini 27 Temmuz ve 8 Ağustos tarihleri aralığında yapabilecekler. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 2023-YKS tercih işlemleri, 27 Temmuz 2023 tarihinde saat 11.00'de başladı. Adaylar tercihlerini, 27 Temmuz-08 Ağustos 2023 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaktır. Tercih işlemleri, 08 Ağustos 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

YKS TERCİH SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Yerleştirme sonuçları, internet (https://sonuc.osym.gov.tr) ve mobil uygulaması aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt
için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.
Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 29 Aralık 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde Açık Öğretim Liseleri öğrencilerinden bir yükseköğretim kurumuna yerleşen adayların ise mezun olduklarına ilişkin belgelerini 31 Ocak 2024 Çarşamba günü mesai bitimine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde, asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

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