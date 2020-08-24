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YKS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM Başkanı açıkladı! İşte YKS tercih sonuçları açıklanma tarihi!

EĞİTİM HABERLERİ  | 24.08.2020 14:01 | Son Güncelleme

Üniversite adayları YKS tercih sonuçları açıklanma tarihi için bekleyişe geçti. Bir süredir YKS tercih sonuçları açıklandı mı sorusu soruluyordu. Son olarak ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün’den konuyla ilgili açıklama geldi. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...

YKS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM Başkanı açıkladı! İşte YKS tercih sonuçları açıklanma tarihi!

Üniversite adayları için heyecan dolu bekleyiş sürüyor. ÖSYM yerleştirme sonuçlarını merak eden öğrenciler, yetkililerden gelecek açıklamaları merak ediyor. Konu, sosyal medyada da gündem oldu. Üniversite adayları, YKS tercih sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili sabırsızlandıklarını belirtiyor. Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün önemli açıklamalar yaptı. Peki, YKS tercih sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? İşte konuyla ilgili detaylar...

YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün 22 Ağustos’ta Twitter hesabından yaptığı açıklamada gençlerin heyecanını paylaştığını dile getirdi. Konuyla ilgili olarak tüm güçleriyle çalıştıklarını söyleyen Aygün’ün paylaşımının ardından üniversite adayları tarafından YKS tercih sonuçları açıklandı mı 2020 araştırmaları hız kazandı. Henüz YKS tercih sonuçları açıklanmadı. Konuyla alakalı ÖSYM tarafından yapılacak olan duyuru bekleniyor. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman belli olur?

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğrenciler cevap aradığı YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor sorusuna yanıt olarak Aygün, 2020 YKS yerleştirme işlemleriyle ilgili olarak kontrollerin devam ettiğini söyledi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından YKS tercih sonuçları 2020 açıklama tarihi ile ilgili net bir tarih verilmezken Aygün, yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair ipuçları verdi. 22 Ağustos’ta yaptığı Twitter paylaşımında Aygün, gelecek hafta içinde sonuçların açıklanacağını söyledi. Dolayısıyla 24 Ağustos itibarıyla üniversite adayları tarafından sonuçların açıklanmasıyla ilgili bekleyiş başladı. YKS tercih sonuçları açıklandı mı sorusu sorulmaya ve bir an önce açıklanmasıyla ilgili talepler gelmeye devam ediyor.

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