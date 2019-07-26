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YKS Tercih sonuçları ne zaman ilan edilecek? ÖSYM açıkladı mı?

EĞİTİM HABERLERİ  | 26.07.2019 17:01 | Son Güncelleme

Üniversite tercih döneminin sonuna geliyoruz. 29 Temmuz’da bitecek tercih dönemi sonrası YKS tercih sonuçları ne zaman ilan edilecek merak ediyorlar? Peki ÖSYM’nin sitesinde tercih sonuçlarının açıklanma tarihine dair bir bilgi var mı, ÖSYM’den duyuru yapıldı mı?

YKS Tercih sonuçları ne zaman ilan edilecek? ÖSYM açıkladı mı?

Önce sınava giren sonra sınav sonucunu öğrenen üniversite adayları şimdi heyecanla üniversite ve bölüm tercihi yapıyorlar. Tercih döneminin ardından adayların önünde yeni bir heyecanlı bekleyiş var. Adaylar tercih yaptıkları üniversite bölümlerden birini kazanıp kazanamadıklarını öğrenmek için ÖSYM’nin YKS tercih sonuçları için yapacağı açıklamaya bekleyecekler.

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav takviminde sınavlara başvuru ve sınav sonuç tarihleri hakkında bilgilere yer veriyor. Ancak yerleştirme gibi işlemlerin sonuçlarına dair bir veri paylaşmıyor. Yani henüz 29 Temmuz Pazartesi günü bitecek tercih süreci sonrası yerleştirme sonuçlarının ne zaman ilan edileceği belli değil. ÖSYM’den gelecek açıklamaları haberlerimizden takip edebilirsiniz.

YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi üniversite tercih sonuçları ÖSYM’nin sonuç açıklama üzerinden sorgulanabilecek. Adaylar sonu.osym.gov.tr adresine girerek bir üniversite kazanıp kazanmadıklarını sorgulayabilecekler.

EK YERLEŞTİRME FIRSATI

Üniversite maratonun sonu yerleştirme sonuçlarının ilanı kabul edilmektedir ama bu maratonun uzatmaları da var. Yerleştireler sonrası boş kalan kontenjanlara adaylar başvuru yapabilecekler. Tabii merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

Ek yerleştirmede, ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacak. Ek yerleştirme tercih ücreti 20 lira olacak. ÖSYM Yönetim Kurulunun Ocak 2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacak.

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