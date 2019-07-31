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YKS yerleştirme sonuçları için bekleyiş sürüyor! ÖSYM’den açıklama geldi mi?

EĞİTİM HABERLERİ  | 31.07.2019 17:10 | Son Güncelleme

Puanlarını öğrenip üniversite tercihi yapanlar artık heyecanla istediklerini bölümü kazanıp kazanmadıklarını öğrenmeyi bekliyorlar. Bunun için de YKS yerleştirme sonuçları ne zaman ilan edilecek sorusunun cevabı aranıyor. Peki ÖSYM’den bu konuyla ilgili bir açıklama yapıldı mı? Adayların geleceğini şekillendirecek bu sonuçları ne zaman belli olacak?

YKS yerleştirme sonuçları için bekleyiş sürüyor! ÖSYM’den açıklama geldi mi?

Kılavuza, tablolara bakıldı, üniversiteler ile bölümler değerlendirildi, velilerle, öğretmenlerle, danışmanlarla konuşuldu ve üniversite tercihleri yapıldı. Sıra bu tercihlerinden birine yerleşmeye geldi. Peki YKS yerleştirme sonuçları ne zaman ilan edilecek?

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav takviminde sınavlara başvuru ve sınav sonuç tarihleri hakkında bilgilere yer veriyor. Ancak yerleştirme gibi işlemlerin sonuçlarına dair bir veri paylaşmıyor. Yani henüz 29 Temmuz Pazartesi günü bitecek tercih süreci sonrası yerleştirme sonuçlarının ne zaman ilan edileceği belli değil. ÖSYM’den gelecek açıklamaları haberlerimizden takip edebilirsiniz.

YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi üniversite tercih sonuçları ÖSYM’nin sonuç açıklama üzerinden sorgulanabilecek. Adaylar sonu.osym.gov.tr adresine girerek bir üniversite kazanıp kazanmadıklarını sorgulayabilecekler.

EK YERLEŞTİRME FIRSATI

Üniversite maratonun sonu yerleştirme sonuçlarının ilanı kabul edilmektedir ama bu maratonun uzatmaları da var. Yerleştireler sonrası boş kalan kontenjanlara adaylar başvuru yapabilecekler. Tabii merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

Ek yerleştirmede, ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacak. Ek yerleştirme tercih ücreti 20 lira olacak. ÖSYM Yönetim Kurulunun Ocak 2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacak.

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