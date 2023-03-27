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Yoav Gallant görevden alınmış, İsrailliler sokağa dökülmüştü! Netanyahu'dan geri adım, askıya alacak

27.03.2023 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tartışmalı yargı düzenlemesi ülkede 13 haftadır kitlesel protestolara yol açtı. Düzenlemenin durdurulması çağrısında bulunan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın görevden alınması sonrasında dün İsrailliler sokağa dökülmüş ve Netanyahu'yu protesto etmişti. Yaşanan olaylardan sonra Netanyahu'nun düzenlemeyi askıya alacağı bildirildi.

Yoav Gallant görevden alınmış, İsrailliler sokağa dökülmüştü! Netanyahu'dan geri adım, askıya alacak

İsrail’de tartışmalı yargı reformuna yönelik protestolar 13 haftadır devam ediyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yargı reformuna karşı çıkan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı dün görevden almasının ardından halk yeniden sokaklara döküldü. Ellerinde İsrail bayrakları ile sokağa inen göstericiler, başkent Tel Aviv’deki Ayalon Otoyolu'nu trafiğe kapatarak ateş yaktı. Yer yer polis ile göstericiler arasında tansiyon yükselirken, bazı bölgelerde polis göstericilere tazyikli su ile müdahale etti.

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NETANYAHU'NUN AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) başbakanlık kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Netanyahu, sabah saatlerinde yargı düzenlemesini askıya aldığını açıklamayı planlıyor.

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Netanyahu, yargı düzenlemesinin durdurulması çağrısı yapan Savunma Bakanı Gallant'ı pazar akşamı görevden almış, bunun üzerine ülke genelinde yüz binlerce İsrailli sokaklara dökülmüştü.

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Savunma Bakanı Gallant'ın çağrısına, Likud Partisi içinden de destek gelmişti. Likud Partisi milletvekilleri Yuli Edelstein ve David Bitan, Gallant'a katılarak yasa tasarısının durdurulması ve diyalog çağrısında bulunmuştu.

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TARTIŞMALI YARGI REFORMU

Adalet Bakanı Yariv Levin, 5 Ocak'ta Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran, yargının, hakimlerin seçimi üzerindeki etkisini azaltan bir "yargı reformu" planladıklarını duyurmuştu.

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Netanyahu başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin, yargının bazı yetkilerini Meclise devretmeye yönelik hamleleri, Yüksek Mahkeme başta olmak üzere hükümet ile İsrail yargı mekanizması arasında gerilime yol açmıştı.

Ülkedeki en yüksek yargı makamı olarak görev yapan İsrail Yüksek Mahkemesi, Meclisin çıkardığı kanunları, anayasa taslağı olarak kabul edilen "temel yasalara" aykırılık gerekçesiyle bozma yetkisine sahip.

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Netanyahu hükümetinin açıkladığı yargı düzenlemesinde, Yüksek Mahkemenin, Meclisin çıkardığı kanunları bozma yetkisinin büyük ölçüde elinden alınacağı belirtilmişti.

Hükümetin yargının yetkilerini kısıtlayan ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını öngören yargı düzenlemesi, İsrail içinde ve uluslararası alanda yoğun şekilde eleştirilmişti.

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Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un, taraflara "iç savaş" uyarısı yaparak sunduğu alternatif tasarı da iktidar tarafından reddedilmişti.

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Kaynak: AA

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