Yoğun bakımda dehşet! Hasta yakını doktor ve hemşireleri darp etti

"BABAMI BU ELLERLE Mİ ÖLDÜRDÜN" Olayı haber alan hasta yakını 3 kadın, içeri girmek istediklerini belirterek yoğun bakım ünitesinin kapısını yumrukladı. Şifre ile açılan sürgülü kapıyı zorlayarak açıp içeri giren kadınlardan biri, iddiaya göre, 'Ne yaptınız babama' diye bağırarak hasta odasına yöneldi. İsmail Ç.'nin yaşamını yitirdiğini gören hasta yakını 'Babamı siz öldürdünüz' diyerek yoğun bakımdaki Dr. Fahri Dorukhan Celepoğlu ve diğer sağlık çalışanlarına saldırdı. Dr. Celepoğlu'na tokat attığı iddia edilen hasta yakınları yine iddiaya göre yoğun bakım odasındaki hemşire E.Ö.'ye 'Babamı bu ellerle mi öldürdün' diye bağırarak defalarca tokat attı, parmaklarını büktü.

KAFASINI YERE VURARAK BAYILTTILAR



Bu sırada beyaz kod vermek isteyen hemşire B.B.V.'ye 'Kimi arıyorsun sen' diye bağıran saldırganlar, saçını çekti, başını beton zemine vurdu. B.B.V. aldığı darbeler nedeniyle bayıldı. Yoğun bakım ünitesindeki malzemeleri de sağlık personeline fırlatan saldırganlar, kendilerini sakinleştirmeye çalışan hemşire E.Ö.'ye de saldırıp kolunu ısırdı. Bir süre sonra olay yerine gelen hastane güvenliği, 3 kadını güçlükle dışarı çıkardı. Olaydan sonra darp raporu alan Dr. Celepoğlu ve hemşireler, hasta yakınları hakkında şikayetçi oldu.

TABİP ODASI KINADI



Antalya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nursel Şahin, saldırıya uğrayan Dr. Fahri Dorukhan Celepoğlu ve avukatı Onur Bilge Özdemir ile ortak bir basın açıklaması yaparak, saldırıyı kınadı. Hasta yakınlarının yoğun bakımda doktor ve diğer sağlık çalışanlarına saldırdığını, şiddet uyguladığını belirten Prof. Dr. Şahin, "Fiziksel ve sözsel şiddete rağmen sağlık görevlileri karşılık vermemiştir. Bir çalışan, uğradığı şiddetin etkisiyle bayılmıştır. Bu şiddet güvenlik görevlileri gelinceye kadar devam etmiştir" dedi.