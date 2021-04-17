Yoğun bakımdan çıktı, ilk sözü 'aşı yaptırın' oldu

Ev kadını Özlem Güngör, 10 gün önce koronavirüse yakalandı. Güngör, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Aynı zamanda kronik astım hastası olan Güngör, nefes darlığı yaşamaya başlayınca yoğun bakıma alındı. Güngör, yoğun bakımda 5 gün süren tedaviyle hastalığı yendi. Güngör, DHA'nın görüntülediği yoğun bakımda doktorundan testinin negatife döndüğünü ve taburcu edileceğini öğrendi. O an duygularını DHA mikrofonuna anlatan Güngör, kronik rahatsızlığı bulunduğu için koronavirüse yakalandığında çok korktuğunu söyledi. Güngör, "5 gündür burada yoğun bakımda yatıyorum. 9 yaşımdan beri astım rahatsızlığım olduğu için nefes açlığını zaman zaman yaşıyordum zaten; ama böyle bir nefes açlığı ilk defa oldu. Fakat şu anda şükür ki hızlı bir şekilde rahatladım. Şu an çok mutluyum. Buradan çıkıp evime gittiğimde ilk yapacağım şey 'temizlik' olacak. Vatandaşlarımız sırası geldiğinde kesinlikle aşılarını yaptırsınlar, kesinlikle hijyen kurallarına uysunlar. Maske, mesafe, temizlik kurallarına dikkat etsinler" diye konuştu.