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Her derde deva yoğurdun cildinize faydalarını öğrenince çok şaşıracaksınız! Yoğurdun saç ve cilt bakımında kullanımı

10.12.2021 22:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlığınız için oldukça faydalı, vitamin, mineral ve probiyotikler açısından zengin yoğurt, saç ve cilt bakımında da mucizeler yaratıyor. Yoğurt ile hazırlayabileceğiniz çeşitli maskelerle saçlarınızı ve cildinizi tazeleyebilir, doğadan gelen güzelliğin keyfini sürebilirsiniz. Yoğurdun cildiniz için mucizevi etkilerini sizin için derledik.

Her derde deva yoğurdun cildinize faydalarını öğrenince çok şaşıracaksınız! Yoğurdun saç ve cilt bakımında kullanımı

Sofralarınızdan eksik etmediğiniz, içeriğinde pek çok vitamin ve mineralin yanında probiyotikler de barındıran yoğurdu saç ve cilt bakım rutininize ekleyebilirsiniz. Pek çok cilt ve saç sorununu rahatlatmaya yardımcı olan yoğurtla hayalini kurduğunuz sağlıklı saçlara ve parlak cilde kısa sürede kavuşabilirsiniz. İşte yoğurdu saç ve cilt bakımınızın vazgeçilmezi yapacak bilgiler...

YOĞURT MASKESİYLE SAÇINIZI NEMLENDİRİN

  • B vitamini bakımından zengin olan yoğurt, saçlarınızı nemlendirmenize yardımcı olabilir.

  • Yoğurtlu saç maskesi için 2-3 yemek kaşığı yoğurt, 2 yemek kaşığı bal ve 1 yemek kaşığı elma sirkesine ihtiyacınız var.

  • Tüm malzemeleri bir kabın içinde iyice karıştırın. Karışımı saçlarınıza ve saç derinize masaj yaparak uygulayın.

  • Karışımı 2 saat saçınızda beklettikten sonra yıkayın.

  • Nemlendirici yoğurt maskesini haftada bir kez uygulayabilirsiniz.

YOĞURDU SAÇ KREMİ OLARAK KULLANIN

  • 4 yemek kaşığı yoğurt, 2 yemek kaşığı aloe vera jeli ve 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağını kullanarak doğal bir saç maskesi elde edebilirsiniz.

  • Karıştırdığınız tüm malzemeleri saçınıza uygulayın ve bir saat bekletin.

  • Ardından saçınızı suyla durulayın.

YOĞURT İLE YAŞLANMA BELİRTİLERİNE KARŞI SAVAŞIN

  • 2 yemek kaşığı yoğurt ve 5-6 adet çilekten yardım alarak hazırlayacağınız maske, cildinizi yaşlanma belirtilerine karşı korur.

  • Malzemeleri pürüzsüz kıvama gelene kadar karıştırın. Ardından temiz cildinize uygulayın.

  • 10 dakika bekleyip ılık suyla durulayın.

  • Maskeyi uyguladıktan sonra cildinizi nemlendirin.

CİLT LEKELERİNE KARŞI YOĞURT MASKESİ

  • Sivilce ve cilt lekelerine karşı etkili olan yoğurt ve limon maskesini, cilt bakım rutininize ekleyebilirsiniz.

  • 1 yemek kaşığı yoğurt ile 1/2 çay kaşığı limon suyunu bir kapta birleştirin.

  • Karışımı lekeli bölgelere uygulayarak 15 dakika bekletin ve ılık suyla durulayın.

YOĞURT PEELİNGİ İLE CİLDİNİZİ BESLEYİN

  • 1 su bardağı esmer şeker, yarım su bardağı zeytinyağı, yarım su bardağı yoğurt ve 2 yemek kaşığı bal ile besleyici bir peeling yapabilirsiniz.

  • Bir kapta karıştırdığınız malzemeleri cildinize masaj hareketleriyle uygulayın.

  • Uygulamanın ardından bir süre bekleyip durulayın.

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maske
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