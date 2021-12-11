Her derde deva yoğurdun cildinize faydalarını öğrenince çok şaşıracaksınız! Yoğurdun saç ve cilt bakımında kullanımı

Sofralarınızdan eksik etmediğiniz, içeriğinde pek çok vitamin ve mineralin yanında probiyotikler de barındıran yoğurdu saç ve cilt bakım rutininize ekleyebilirsiniz. Pek çok cilt ve saç sorununu rahatlatmaya yardımcı olan yoğurtla hayalini kurduğunuz sağlıklı saçlara ve parlak cilde kısa sürede kavuşabilirsiniz. İşte yoğurdu saç ve cilt bakımınızın vazgeçilmezi yapacak bilgiler...
B vitamini bakımından zengin olan yoğurt, saçlarınızı nemlendirmenize yardımcı olabilir.
Yoğurtlu saç maskesi için 2-3 yemek kaşığı yoğurt, 2 yemek kaşığı bal ve 1 yemek kaşığı elma sirkesine ihtiyacınız var.
Tüm malzemeleri bir kabın içinde iyice karıştırın. Karışımı saçlarınıza ve saç derinize masaj yaparak uygulayın.
Karışımı 2 saat saçınızda beklettikten sonra yıkayın.
4 yemek kaşığı yoğurt, 2 yemek kaşığı aloe vera jeli ve 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağını kullanarak doğal bir saç maskesi elde edebilirsiniz.
Karıştırdığınız tüm malzemeleri saçınıza uygulayın ve bir saat bekletin.
2 yemek kaşığı yoğurt ve 5-6 adet çilekten yardım alarak hazırlayacağınız maske, cildinizi yaşlanma belirtilerine karşı korur.
Malzemeleri pürüzsüz kıvama gelene kadar karıştırın. Ardından temiz cildinize uygulayın.
10 dakika bekleyip ılık suyla durulayın.
Sivilce ve cilt lekelerine karşı etkili olan yoğurt ve limon maskesini, cilt bakım rutininize ekleyebilirsiniz.
1 yemek kaşığı yoğurt ile 1/2 çay kaşığı limon suyunu bir kapta birleştirin.
1 su bardağı esmer şeker, yarım su bardağı zeytinyağı, yarım su bardağı yoğurt ve 2 yemek kaşığı bal ile besleyici bir peeling yapabilirsiniz.
Bir kapta karıştırdığınız malzemeleri cildinize masaj hareketleriyle uygulayın.
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