Yok artık: Apple şimdi de 5 bin 599 TL'den tekerlek satıyor!

Apple kamuoyu tarafından genellikle yüksek fiyat politikasıyla eleştiriliyor. iPhone modellerini diğer markaların modellerinden biraz daha yüksek bir fiyattan sunan Apple, kimilerine göre bu fiyatının hakkını sonuna kadar veriyor, kimilerine göre ise gereksiz bir fiyat politikası uyguluyor. Bu tartışmalar herhangi sonuca varamadı ancak iPhone SE 2020'nin ardından satışa çıkan Mac Pro tekerleği bu tartışmaları daha da alevlendirecek gibi.

APPLE İPHONE SE FİYATINA MAC PRO TEKERLEK KİTİ SATIYOR

Apple iPhone SE 2020'nin ardından ilginç tasarımı ve fiyatı ile dikkat çeken Mac Pro modellerinin tekerleklerinin de satışına başladı. Apple Mac Pro Tekerlek Kiti'nin fiyatı ise sol kolda uyuşma yaratacak cinsten. Zira, paslanmaz çelik ve kauçuktan ibaret olan bu tekerlekler, Apple'ın resmi mağazası üzerinden 5 bin 999 TL'den satılıyor. Yani tekerlekler 128 GB iPhone SE 2020'den daha pahalı. Eğer 'çok pahalıymış yok mu bunun uygun fiyatlısı?' diyorsanız o da var. Ancak onun kime göre neye göre uygun olduğu konusu da biraz tartışmalı.

UYGUN FİYATLISI DA PAHALI

Apple Mac Pro Tekerlek Kiti size pahalı geldiyse, Apple size Apple Mac Pro Ayak Kiti seçeneği de sunuyor. Bu seçenek ise 2 bin 399 TL'den satışta. Mac Pro'yu masanın altında çıkartmak ve A noktadan B noktasına taşımaktan başka işe yaramayan bu aksesuarların çok pahalı olduğunu söylememize gerek yok sanırız.

