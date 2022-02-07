Yok artık diyeceksiniz! NFT alanında "kız arkadaş" satıyorlar

NFT alanı gün geçtikçe büyüyor ve böylece ilgi de her geçen gün artıyor. Ancak bu kez oldukça dikkat çeken bir tartışma var. Bu tartışmanın konusu ise Bull Market Girlfriends'in NFT üzerinden satışını yaptığı "kız arkadaş" (Girlfriend) koleksiyonu. Koleksiyon, oldukça eleştiriliyor.

MİLYONLARCA DOLAR KAR ELDE ETTİLER

Indy100'ün haberine göre; Bull Market Girlfriends, sanatçı Kristina ve eşi Martin tarafından kuruldu. Yıllarca yağlı boya deneyleri yaptıktan sonra dijital sanata geçtiler. 2.500 elle çizilmiş kriptografik olarak güvenli dijital tablodan oluşan koleksiyonları, NFT pazar yeri OpenSea aracılığıyla şimdiden yaklaşık 1 milyon dolar kar elde etti.

Bull Market Girlfriends, koleksiyonlarının kadın portresinin, uzun sanatsal tarihinden ilham aldığını savunuyor. Onlara göre bu, beğenirseniz satın alacağınız, öncelikle bir sanat projesi.

"BU KOLEKSİYONUMU ETKİLEMEZ"

Kristina, "Ben başka güzel kadınların portrelerini çizen bir kadınım. Bunu ofansif bulan insanlar kendi öfkeleriyle yaşamak zorunda kalıyorlar, bu koleksiyonu etkilemez" dedi. Bull Market Girlfriends'in "sektördeki en yüksek kadın oranlarından birine ve çok çeşitli bir topluluğa sahip olduğunu ekledi.

Amaçları ise aktarılanlara göre "NFT alanındaki en iyi sanatçılardan bazılarının vizyonunu ve özgünlüğünü birleştirmek ve topluluklar arasında ittifaklar oluşturmak"

Koleksiyon, Bull Market Girlfriends'in resmi işbirliği yaptığı Lindsay Lohan da dahil olmak üzere gerçek hayattaki kadınlardan ilham aldı.

Haberde, "Jake" takma adı altında bir NFT kız arkadaşı sahibi, NFT aleminde oldukça yeni olmasına rağmen, kız arkadaşını 400 dolar gibi bir maliyetle aldığını itiraf etti ve onu 10-15 bin dolara satmayı hedeflediğini belirtti. Jake, satın aldığı NFT'nin çıktısını alarak çalıştığı yerdeki duvara astığını da paylaştı.

"BENİ TERK ETMEYECEK"

NFT dünyasının ona fantezisini canlandırmak için yeni bir güç verdiğini ifade eden Jake, "Beni terk etmeyecek ve bu rahatlatıcı bir duygu. Kesinlikle birkaç kız daha kazanabileceğimi ve yanlış bir şey yapmayacağımı hissediyorum. Bir kız arkadaşın en güzel dijital temsiline tam anlamıyla sahip olabileceğinizi bilmek güzel bir duygu ve siz onu elinizde tutmak istediğiniz sürece o tamamen sizin." ifadelerini kullandı.

DAVRANIŞ BİLİMCİDEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Davranış bilimci Clarissa Silva'ya göre, NFT kız arkadaşları bir yalnızlık salgınının karanlık göstergeleri olabilir. Ayrıca bu, gerçek dünyada potansiyel olarak toksik davranışlara yol açabilir.

Silva, Sentetik bir refakatçi, bazıları için geçici rahatlık ve uygun bir seçenek sağlayabilirken, bazıları için ise aynı zamanda ters bir etkiye de sahiptir. Gerçeği bulanıklaştırabilir, daha sonra insanlarda kullanılan davranış kalıplarına dönüşebilecek güvenli olmayan uygulamaları teşvik edebilir ve gelecekteki partneriniz için gerçekçi olmayan beklentiler yaratabilir" diyerek konuya açıklık getirdi.



