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YÖK Atlas'ı 20 milyonu aşkın kişi kullandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 11:52 | Son Güncelleme

Yükseköğretim Kurulunca, üniversite ve bölüm tercihi yapacak adayların daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla hizmete sunulan YÖK Atlas'tan bu tercih döneminde 2 milyon 669 bin kişi faydalandı - YÖK Atlas'tan, bugüne kadar 20 milyon 94 bin kişi yararlandı - Sistemi bugüne kadar kullananların yüzde 38'i YÖK Atlas'a bilgisayar üzerinden ulaşırken, yüzde 62'si cep telefonu veya tabletten giriş yaptı - Eylülde tamamlanacak ek yerleştirme döneminin sonuna kadar kullanıcı sayısının 2 milyon 900 bine ulaşması bekleniyor

AHMET SERTAN USUL - Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), üniversite ve bölüm tercihi yapacak adayların daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla hizmete sunulan Yükseköğretim Program Atlası (YÖK Atlas), hayata geçirildiği günden bu yana 20 milyonu aşkın kişi tarafından kullanıldı.

Programa, bu yılın üniversite tercih döneminde 2 milyon 669 bin tekil kullanıcı erişim sağladı.

YÖK tarafından üniversite ve bölüm tercihi yapacaklara yol göstermesi amacıyla 10 Mart 2016'da "https://yokatlas.yok.gov.tr" internet adresinden hizmete sunulan YÖK Atlas, hem adaylar hem de rehberlik hizmeti veren eğitimciler tarafından yoğun şekilde kullanıldı.

AA muhabirinin YÖK yetkililerinden edindiği bilgiye göre, adayları rehber öğretmen gibi yönlendiren YÖK Atlas'tan, bugüne kadar 20 milyon 94 bin kişi faydalandı.

- YKS tercih döneminde 2,6 milyon kişi kullandı

İlk hizmete sunulduğu 2016'daki üniversite tercih döneminde 940 bin kişinin faydalandığı YÖK Atlas'ın kullanım sayısı her yıl arttı.

YÖK Atlas, 2017 tercih döneminde 1 milyon 384 bin kişi tarafından kullanılırken, 2018'de bu sayı 1 milyon 963 bin oldu.

Bu yıl, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklandığı 17 Temmuz'dan, tercihlerin sona erdiği 29 Temmuz'a kadar geçen sürede YÖK Atlas, 2 milyon 669 bin tekil kullanıcı sayısına ulaştı.

YÖK Atlas'ın, eylülde tamamlanacak ek yerleştirme döneminin sonuna kadar 2,9 milyon kişi tarafından kullanılması bekleniyor.

- En fazla mobil üzerinden giriş yapıldı

Sistemi kullananların yüzde 38'i YÖK Atlas'a bilgisayar üzerinden ulaşırken, yüzde 62'si cep telefonu veya tabletten giriş yaptı.

Kullanıcıların yüzde 23,7'si İstanbul, yüzde 15,9'u Ankara, yüzde 7,7'si İzmir, yüzde 6,2'si Adana, yüzde 4,1'i Bursa, yüzde 3,7'si Antalya, yüzde 3,6'sı da Gaziantep'ten sisteme ulaştı.

- Adaylar ortalama 8 bölüm inceledi

İstatistiklere göre, tercih dönemi boyunca sistemi ortalama 3'er kez kullanan adaylar, her kullanımda sitede ortalama 7 dakika 40 saniye zaman geçirdi ve 8 farklı bölümü inceledi.

- En çok ilgi gösterilen lisans bölümü hukuk

Bu yıl lisans düzeyinde tercih yapacaklar, binlerce üniversite programı arasında sırasıyla en çok hukuk, tıp ve diş hekimliği bölümlerini inceledi.

Bu alanları, hemşirelik, bilgisayar mühendisliği, psikoloji, beslenme ve diyetetik, eczacılık, sınıf öğretmenliği ile gastronomi ve mutfak sanatları izledi.

Geçen yıl en çok ziyaret edilen 30 lisans bölümü arasında yer alan inşaat mühendisliği, işletme, Türk dili ve edebiyatı, iktisat, tarih, uluslararası ilişkiler, ingiliz dili ve edebiyatı, siyaset bilimi ve kamu yönetimi ile moleküler biyoloji ve genetik bölümleri bu yıl listeye giremedi.

- En çok ilgi gösterilen ön lisans bölümleri

Ön lisans adaylarının en çok ilgi gösterdiği bölümler ise sırasıyla ilk ve acil yardım, anestezi ve bilgisayar programcılığı oldu.

Bu bölümleri, sırasıyla sivil havacılık kabin hizmetleri, tıbbi laboratuvar teknikleri, adalet, ağız ve diş sağlığı, tıbbi görüntüleme teknikleri, fizyoterapi ile ameliyathane hizmetleri izledi.

Geçen yıl en çok ziyaret edilen 30 ön lisans bölümü arasında yer alan inşaat teknolojisi, iş sağlığı ve güvenliği, optisyenlik, harita ve kadastro ile muhasebe ve vergi uygulamaları bu yıl listede yer almadı.

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YÖK yök atlas Yükseköğretim Kurulu Yükseköğretim Program Atlası

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