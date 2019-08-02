YÖK Atlas'ı 20 milyonu aşkın kişi kullandı

AHMET SERTAN USUL - Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), üniversite ve bölüm tercihi yapacak adayların daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla hizmete sunulan Yükseköğretim Program Atlası (YÖK Atlas), hayata geçirildiği günden bu yana 20 milyonu aşkın kişi tarafından kullanıldı.

Programa, bu yılın üniversite tercih döneminde 2 milyon 669 bin tekil kullanıcı erişim sağladı.

YÖK tarafından üniversite ve bölüm tercihi yapacaklara yol göstermesi amacıyla 10 Mart 2016'da "https://yokatlas.yok.gov.tr" internet adresinden hizmete sunulan YÖK Atlas, hem adaylar hem de rehberlik hizmeti veren eğitimciler tarafından yoğun şekilde kullanıldı.

AA muhabirinin YÖK yetkililerinden edindiği bilgiye göre, adayları rehber öğretmen gibi yönlendiren YÖK Atlas'tan, bugüne kadar 20 milyon 94 bin kişi faydalandı.

- YKS tercih döneminde 2,6 milyon kişi kullandı

İlk hizmete sunulduğu 2016'daki üniversite tercih döneminde 940 bin kişinin faydalandığı YÖK Atlas'ın kullanım sayısı her yıl arttı.

YÖK Atlas, 2017 tercih döneminde 1 milyon 384 bin kişi tarafından kullanılırken, 2018'de bu sayı 1 milyon 963 bin oldu.