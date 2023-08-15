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  4. Yok böyle düğün! 2 bin kişi katıldı, takı miktarı dudak uçuklattı

Yok böyle düğün! 2 bin kişi katıldı, takı miktarı dudak uçuklattı

15.08.2023 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Diri aşiretinden Müdür Karael’in oğlu İbrahim Karael ile İstanbul’da yaşayan Karslı iş insanı Ayhan Karakuş’un kızı İrem Karakuş, görkemli bir düğünle dünya evine girdi. 2 binin üzerinde kişinin katıldığı düğünde damada 2 milyon TL, geline ise kilolarca altın takıldı.

Yok böyle düğün! 2 bin kişi katıldı, takı miktarı dudak uçuklattı

Yüksekova, son dönemlerin en yoğun katılımlı düğününe ev sahipliği yaptı. İlçenin en önde gelen aşiretlerinden Diri aşiretinin ileri gelenlerinden Müdür Karael’in oğlu İbrahim Karael, binlerce kişinin katıldığı görkemli bir düğün ile dünyaevine girdi.

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DAMADA 2 MİLYON TL, GELİNE KİLOLARCA ALTIN

Yüzün üzerinde küçükbaş hayvanın kesildiği düğüne aşiret liderleri, kanaat önderleri, eş, dost ve akrabalar katıldı. Bir hafta arayla hem İstanbul’da hem de Yüksekova’da gerçekleştirilen düğüne yurt içinin yanı sıra İran, Irak ve Norveç’ten katılım oldu. Binlerce kişinin katılım sağladığı düğünde damada 2 milyon TL, geline ise kilolarca altın takıldı.

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Düğüne olan katılımdan memnun olduğunu ifade eden toy büyüğü aynı zamanda damadın amcası Mahkum Karael, “Geçen hafta İstanbul’da görkemli bir düğün yaptık. Düğünümüze yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Şimdi de Yüksekova’da düğünümüzü yapıyoruz. Burası da çok yoğun geçiyor. Düğünümüze yaklaşık 3 bin misafirimiz katıldı. Ben düğünümüze katılım sağlayan herkese teşekkür ediyor, gelin ve damada her iki cihanda saadetler diliyorum” dedi.

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'ÇOK GÜZEL BİR DÜĞÜN OLDU'

Mutluluğunu kelimelerle ifade edemediğini aktaran gelin İrem Karakuş ise, “İstanbul’da yaşıyorum. Yüksekova’nın Diri aşiretine gelin geldim. Çok güzel bir düğün oldu. Düğünümüze ülkemizin her yerinden misafirler katıldı. Mutluyum” ifadelerini kullandı.

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Damat İbrahim Karael de, “Hem İstanbul’da hem de Yüksekova’da görkemli düğün yaptık. Hem orada hem burada düğünümüze iştirak edip, bu mutlu günümüzde yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

İHA

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