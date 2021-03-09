YÖK-DİL sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM YÖK DİL/2 sınav sonuçlarını duyurdu!

28 Şubat tarihinde gerçekleşen YÖK DİL sınavı sonuçları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklandı. Adayların heyecanla beklediği YÖKDİL sınavı sonuçları açıklamanın ardından erişime açıldı. Peki, YÖK DİL sınav sonuçlarına nereden bakılıyor? YÖK DİL sınav sonuç ekranı erişim nasıl sağlanıyor? İşte, ÖSYM YÖK DİL sınav sonucu ekranı!

YÖKDİL/2 sınav sonuçları belli oldu mu?

28 Şubat'ta uygulanan YÖKDİL/2 sınav sonuçları ÖSYM tarafından duyuruldu. Adaylar, YÖKDİL/2 sınav sonuçlarına TC Kimlik numarası ve Aday Şifresi ile erişebiliyor.

ÖSYM YÖKDİL/2 sınav sonuçları erişim ekranı!

ÖSYM YÖKDİL/2 SINAV SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

