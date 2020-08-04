YÖK Sanal Fuarı nedir, nasıl kullanılır? Hangi bölümlerden ve üniversitelerden mezun olunca daha kolay iş bulunur?

YKS 2020 sınav sonucuna göre bölüm tercih etmek isteyenlerin tercihleri 6 Ağustos tarihi itibari ile başlayacak. Hangi okuldan mezun olunca daha kolay iş bulurum, hangi bölümden mezun olunca daha dolay iş bulurum araştırması yapan öğrencilere açıklamamız haberimizde. YÖK Başkanı Yekta Saraç, üniversite bölüm ve yer tercihi yapmak isteyen adaylara büyük kolaylık sağlayacağını söylediği YÖK Sanal Fuarı 2020 için Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı. Saraç, "Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020" paylaşımı ile öğrenciler için büyük kolaylık sağlayacağını belirtti. Peki YÖK Sanal Fuarı dijital ortamda nasıl kullanılır? Üniversite tercihleri için kolaylık sağlayan, YÖK Sanal Fuarı için detaylı açıklama haberimizde.
Üniversite tercihini yapacak olan kişilere büyük bir kolaylık sağlayan YÖK Sanal Fuarı öğrencilerin ilgi odağı oldu. YÖK Sanal Fuarı'nın nasıl kullanılacağını araştıran öğrenciler, YÖK'ün resmi internet sitesine giriş yapmaları yeterli olacak. Sitede yönlendirmeler yer alıyor olacaktır. YÖK'ün resmi web sitesinde bulunan açıklamada, internet üzerinden 4 - 7 ağustos tarihleri arasında fuar düzenlenecek. YÖK Sanal Fuarı'nda; burs imkanları, yükseköğretim programındaki kurumların programları, konaklama yerleri, bölümler ve sosyal külltürel faaliyetler açıklanacak.
Öğrencilerin okulları, bölümleri ve seçeceği okula dair birçok şeyi görebileceği YÖK Sanal Fuarı'na nasıl giriş yapılır sorusunun cevabı olarak, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" sitesine T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılacak. 6 Ağustos'ta başlayacak olan tercihlerin son günü ise 14 Ağustos olarak belirlendi.
"İçinde bulunduğunuz şartları da dikkate alarak, üniversite tercihi yapacak adaylarımıza bu süreci kolaylaştırmak için 'Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020' adıyla üniversitelerimizi dijital platformda size tanıtmak amacıyla fuar düzenleyeceğiz. YÖK çatısı altında, 200 yükseköğretim kurumunun katılımı ile gerçekleştirilecek Sanal Fuarda, okumak istediğiniz üniversite ile ilgili merak ettiğiniz hususları canlı sohbet ortamında üniversitelerimizin yetkililerinden öğrenebileceksiniz. Bu Fuarın, tercih sürecinizi kolaylaştıracağına, daha doğru bir program ve üniversite tercihi yapabilmenize katkı sağlayacağına inanıyoruz. Yapacağınız tercihin size, ailenize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum."
Tercih yapacak öğrencilerin en çok merak ettiği bir diğer konu da, hangi üniversitelerden mezun olan öğrencilerin daha kolay iş bulduğu sorusu oldu. En kolay iş bulunan özel ve devlet üniversitelerinden ilk sıraya girenlerde ise, Sabancı Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi oldu. Bu iki üniversiteden mezun olan kişiler geçmiş kayıtlara bakıldığında diğer üniversitelerin oranlarına göre daha kolay iş buluyor.
Birçok bölümden mezun olanların merak ettiği konulardan birisi de hangi bölümden mezun olunca iş daha kolay bulunuyor sorusu oldu. Koronavirüs'ün ardından işsizlik oranının daha da fazla artması üniversiteye gidecek kişilerin bölüm seçimlerinde etkili olacak. Hangi bölümden mezun olanların daha kolay iş bulacağını araştıranları için sıralama yaptık. İlk sırada birçok kişinin de tahmin edeceği gibi tıp bölümünden mezun olanlar daha kolay iş bulabilecek. İkinci sırada ise elektronik mühendisliği yer alıyor. Elektrik mühendisliği ve bilgisayar mühendisliğinden mezun olanlar ise, kolay iş bulunan meslekler sıralamasında daha sonraki sıralarda yer alıyor.
Mezuniyete göre en çok iş bulan bölümler şu şekilde:
1 Tıp 100,00
2 Elektronik Mühendisliği 97,74
3 Elektrik Mühendisliği 94,24
4 Bilgisayar Mühendisliği 89,93
5 Eczacılık 88,95
6 Diş Hekimliği 77,59
7 Endüstri Mühendisliği 73,80
8 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 71,71
9 İnşaat Mühendisliği 71,23
10 Makine Mühendisliği 68,46
11 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 68,03
12 Tekstil Mühendisliği 65,38
13 Veterinerlik 61,82
14 Maden Mühendisliği 61,18
15 Geomatik/Harita Mühendisliği 58,65
16 Mekatronik Mühendisliği 51,56
17 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 51,04
18 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 50,43
19 Mimarlık 50,21
20 Hemşirelik 49,95
21 Gıda Mühendisliği 46,78
22 Turizm ve Otel İşletmeciliği 45,04
23 Kimya Mühendisliği 44,62
24 İç Mimarlık 44,59
25 Jeoloji Mühendisliği 43,25
26 İstatistik 42,52
27 Şehir ve Bölge Planlama 42,01
28 İşletme 40,06
29 Matematik 37,85
30 Kimya 36,36
31 Psikoloji 36,11
32 Dil ve Edebiyat 36,07
33 İletişim 34,07
34 Öğretmenlik Programları 33,10
35 Uluslararası İlişkiler 33,06
36 Beslenme Ve Diyetetik 32,46
37 İktisat 32,06
38 Hukuk 31,23
39 Çevre Mühendisliği 29,33
40 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 29,05
41 Biyoloji 28,22
42 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 27,62
43 Radyo Televizyon ve Sinema 25,67
44 Ekonometri 25,60
45 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 23,39
46 Halkla İlişkiler ve Tanıtım 21,88
47 İlahiyat 21,81
48 Bankacılık ve Finans 20,31
49 Sosyoloji 14,16
50 Maliye 9,74
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Binlerce kişinin yapacağı 2020 yılı YKS tercihleri 6 Ağustos 2020 günü başlayacak.
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