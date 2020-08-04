YÖK Sanal Fuarı nedir, nasıl kullanılır? Hangi bölümlerden ve üniversitelerden mezun olunca daha kolay iş bulunur?

YKS 2020 sınav sonucuna göre bölüm tercih etmek isteyenlerin tercihleri 6 Ağustos tarihi itibari ile başlayacak. Hangi okuldan mezun olunca daha kolay iş bulurum, hangi bölümden mezun olunca daha dolay iş bulurum araştırması yapan öğrencilere açıklamamız haberimizde. YÖK Başkanı Yekta Saraç, üniversite bölüm ve yer tercihi yapmak isteyen adaylara büyük kolaylık sağlayacağını söylediği YÖK Sanal Fuarı 2020 için Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı. Saraç, "Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020" paylaşımı ile öğrenciler için büyük kolaylık sağlayacağını belirtti. Peki YÖK Sanal Fuarı dijital ortamda nasıl kullanılır? Üniversite tercihleri için kolaylık sağlayan, YÖK Sanal Fuarı için detaylı açıklama haberimizde. YÖK SANAL FUARI NEDİR? Üniversite tercihini yapacak olan kişilere büyük bir kolaylık sağlayan YÖK Sanal Fuarı öğrencilerin ilgi odağı oldu. YÖK Sanal Fuarı'nın nasıl kullanılacağını araştıran öğrenciler, YÖK'ün resmi internet sitesine giriş yapmaları yeterli olacak. Sitede yönlendirmeler yer alıyor olacaktır. YÖK'ün resmi web sitesinde bulunan açıklamada, internet üzerinden 4 - 7 ağustos tarihleri arasında fuar düzenlenecek. YÖK Sanal Fuarı'nda; burs imkanları, yükseköğretim programındaki kurumların programları, konaklama yerleri, bölümler ve sosyal külltürel faaliyetler açıklanacak.

YÖK SANAL FUARI'NA NASIL GİRİŞ YAPILIR? Öğrencilerin okulları, bölümleri ve seçeceği okula dair birçok şeyi görebileceği YÖK Sanal Fuarı'na nasıl giriş yapılır sorusunun cevabı olarak, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" sitesine T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılacak. 6 Ağustos'ta başlayacak olan tercihlerin son günü ise 14 Ağustos olarak belirlendi. YÖK Başkanı Yekta Saraç, konuya ilişkin sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu; "İçinde bulunduğunuz şartları da dikkate alarak, üniversite tercihi yapacak adaylarımıza bu süreci kolaylaştırmak için 'Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020' adıyla üniversitelerimizi dijital platformda size tanıtmak amacıyla fuar düzenleyeceğiz. YÖK çatısı altında, 200 yükseköğretim kurumunun katılımı ile gerçekleştirilecek Sanal Fuarda, okumak istediğiniz üniversite ile ilgili merak ettiğiniz hususları canlı sohbet ortamında üniversitelerimizin yetkililerinden öğrenebileceksiniz. Bu Fuarın, tercih sürecinizi kolaylaştıracağına, daha doğru bir program ve üniversite tercihi yapabilmenize katkı sağlayacağına inanıyoruz. Yapacağınız tercihin size, ailenize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum."

HANGİ ÜNİVERSİTEDEN MEZUN OLANLAR DAHA KOLAY İŞ BULUR? Tercih yapacak öğrencilerin en çok merak ettiği bir diğer konu da, hangi üniversitelerden mezun olan öğrencilerin daha kolay iş bulduğu sorusu oldu. En kolay iş bulunan özel ve devlet üniversitelerinden ilk sıraya girenlerde ise, Sabancı Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi oldu. Bu iki üniversiteden mezun olan kişiler geçmiş kayıtlara bakıldığında diğer üniversitelerin oranlarına göre daha kolay iş buluyor. HANGİ BÖLÜMDEN MEZUN OLUNCA DAHA KOLAY İŞ BULUNUR? Birçok bölümden mezun olanların merak ettiği konulardan birisi de hangi bölümden mezun olunca iş daha kolay bulunuyor sorusu oldu. Koronavirüs'ün ardından işsizlik oranının daha da fazla artması üniversiteye gidecek kişilerin bölüm seçimlerinde etkili olacak. Hangi bölümden mezun olanların daha kolay iş bulacağını araştıranları için sıralama yaptık. İlk sırada birçok kişinin de tahmin edeceği gibi tıp bölümünden mezun olanlar daha kolay iş bulabilecek. İkinci sırada ise elektronik mühendisliği yer alıyor. Elektrik mühendisliği ve bilgisayar mühendisliğinden mezun olanlar ise, kolay iş bulunan meslekler sıralamasında daha sonraki sıralarda yer alıyor.