YÖKDİL sınav kâğıdı yayınlandı mı? İşte YÖKDİL soru ve cevapları...

28 Mart 2021 Pazar günü yani bugün ÖSYM tarafından düzenlenmiş olan 2021-YÖKDİL/1 sınavı gerçekleşti. 47 sınav merkezinde düzenlenen sınavın ardından adaylar YÖKDİL sınav kâğıdı yayınlandı mı sorusunun yanıtını sorguluyor. Peki YÖKDİL sınav kâğıdı yayınlandı mı?

YÖKDİL SINAV KAĞIDI YAYINLANDI MI?

Bugün yani 28 Mart 2021 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavının (2021-YÖKDİL/1) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10’unun ÖSYM tarafından, sınavdan kısa bir süre sonra yayınlanması bekleniyor.

2021-YÖKDİL/1 Sınavı; İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde yalnızca Sosyal Bilimler alanında yapıldı. Saat 10.15’de başlayan sınav, 3 saat (180 dakika) sürdü.

2021 YÖKDİL/1 Sınavı Başvuruları 5-15 Şubat 2021 tarihleri arasında alınmıştı. Adaylara, çoktan seçmeli ve 5 cevap şıklı olmak üzere toplamda 80 adet soru soruldu. Cevap kâğıtları, ÖSYM’de optik okuyucu vasıtasıyla okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme esnasında sadece doğru cevaplar dikkate alınacak ve yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.

