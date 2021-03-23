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YÖKDİL sınavı ne zaman? YÖKDİL sınav giriş yerleri sorgulama

23.03.2021 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavı başvuruları, 5 – 15 Şubat tarihleri arasında tamamlandı. YÖKDİL sınavına başvuru tarihleri içerisinde başvurusunu gerçekleştiremeyen adaylar ise 24 Şubat tarihinde geç başvurularını tamamladı. YÖKDİL sınavı için başvurular gerçekleştirilirken, adaylardan HES Kodu bilgisi istendi. Peki YÖKDİL sınavı ne zaman?

YÖKDİL sınavı ne zaman? YÖKDİL sınav giriş yerleri sorgulama

YÖKDİL - Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil sınavının başvurularının ve geç başvurularının tamamlanmasından sonra ÖSYM, sınavın gerçekleşeceği tarihi açıkladı. ÖSYM, YÖKDİL sınavının 28 Mart 2021 Pazar günü gerçekleştirileceğini söyledi. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil sınavı, Sağlık Bilimleri, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında; İngilizce, Arapça, Fransızca ve Almanca dillerinde yapılacak.

YÖKDİL sınavı ne zaman? YÖKDİL sınav giriş yerleri sorgulama

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?

YÖKDİL başvuruları 05 Şubat 2021 ve 15 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleşti. Geç başvurular ise 24 Şubat 2021 tarihinde alındı.

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 2021-YÖKDİL/1 oturumu ise 28 Mart’ta yapılacak. YÖKDİL sınav sonuçlarının, sınavdan sonra 3 hafta içinde açıklanması bekleniyor.

YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

YÖKDİL sınavı ne zaman? YÖKDİL sınav giriş yerleri sorgulama

YÖKDİL NEDİR?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), adayların kendi alanlarındaki (Fen Bilimleri, Sosyal Bilimleri, Sağlık Bilimleri) dil becerilerini belirlemeye yönelik düzenlenen bir yabancı dil sınavıdır. YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi iş birliği ile düzenlenmektedir. Ancak 2019 yılından bu yana ÖSYM tarafından yapılmaktadır.

YÖKDİL sınavına, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar başvurabilir.

YÖKDİL sınavı ne zaman? YÖKDİL sınav giriş yerleri sorgulama

Sınav başvuruları elektronik ortamda ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden, sınav takviminde belirtilen başvuru süresi içinde yapılır.

YÖK tarafından, YÖKDİL sınavının yılda iki kez yapılacağı duyurulmuştur. Ancak 2017 yılında 3 kez yapılmıştır.

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