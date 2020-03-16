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YÖKDİL sonuçları açıklandı! YÖKDİL 2020 sınav sonucu sorgulam ekranı açıldı!

EĞİTİM HABERLERİ  | 16.03.2020 15:09 | Son Güncelleme

1 Mart tarihinde YÖKDİL sınavına giren adayların beklediği an geldi ve YÖKDİL sonuçları açıklandı. Adaylar YÖKDİL 2020 sınav sonucu sorgulama ekranı ile sınavdan kaç puan aldıklarını öğrenebiliyorlar. İşte YÖKDİL sınav sonuçları...

YÖKDİL sonuçları açıklandı! YÖKDİL 2020 sınav sonucu sorgulam ekranı açıldı!

YÖKDİL adaylarının beklediği açıklama geldi. ÖSYM yaptığı duyuru ile YÖKDİL sonuçlarını ilan etti. Peki YÖKDİL sonuçları nasıl öğrenilir? İşte Akademik kadrolar ile lisansüstü eğitimk başvurularında kullanılan YÖKDİL yabancı dil puanları...

YÖKDİL SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Yukarıdaki bağlantı ile tıklayıp erişebileceğiniz 2020 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) Sonuçları sayfasında sorgulama yapmak için T.C kimlik numaranız ve aday şifreniz ile giriş yapmanız gerekmektedir.

YÖKDİL SINAV KAĞITLARI VE CEVAP ANAHTARLARI DA ERİŞİME AÇILDI

01 Mart 2020 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2020-YÖKDİL/1) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 16 Mart 2020 tarihinde saat 14.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.

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