YÖKDİL sonuçları sorgulama sayfası erişime açıldı | İşte YÖKDİL soru ve cevap kâğıdı...

28 Şubat 2021 tarihinde ülke genelinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2020 YÖKDİL/2) sınavında binlerce aday ter dökmüştü. Bir önceki sınav 1 Mart 2020'de gerçekleşmiş ve sonuçlar ise 16 Mart tarihinde ilan edilmişti. Peki YÖKDİL sonuçları sorgulama nasıl yapılır? YÖKDİL/2 sonuçları ve soru cevap kağıdı nasıl bulunur?

2020 YÖKDİL/2 SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

ÖSYM yaptığı paylaşımla birlikte 9 Mart tarihinde YÖKDİL sonuçlarının açıkladığını duyurdu. Duyuruda "28 Şubat 2021 tarihinde uygulanan 2020 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına (2020-YÖKDİL/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 09 Mart 2021 tarihinde saat 17.15’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir." ibaresi yer aldı. Dolayısıyla sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar ÖSYM'nin yukarıda belirttiği adres üzerinden kimlik bilgileri ve şifreleriyle sonuçlarını sorgulayıp öğrenebilecek.





