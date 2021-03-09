YÖKDİL sonuçları sorgulama sayfası erişime açıldı | İşte YÖKDİL soru ve cevap kâğıdı...

28 Şubat 2021 tarihinde ülke genelinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2020 YÖKDİL/2) sınavında binlerce aday ter dökmüştü. Bir önceki sınav 1 Mart 2020'de gerçekleşmiş ve sonuçlar ise 16 Mart tarihinde ilan edilmişti. Peki YÖKDİL sonuçları sorgulama nasıl yapılır? YÖKDİL/2 sonuçları ve soru cevap kağıdı nasıl bulunur?
ÖSYM yaptığı paylaşımla birlikte 9 Mart tarihinde YÖKDİL sonuçlarının açıkladığını duyurdu. Duyuruda "28 Şubat 2021 tarihinde uygulanan 2020 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına (2020-YÖKDİL/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 09 Mart 2021 tarihinde saat 17.15’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir." ibaresi yer aldı. Dolayısıyla sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar ÖSYM'nin yukarıda belirttiği adres üzerinden kimlik bilgileri ve şifreleriyle sonuçlarını sorgulayıp öğrenebilecek.
Okuyucu Yorumları 0 yorum