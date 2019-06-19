YÖK’ten doktora yapmak isteyen Etiyopyalı öğrencilere destek

HARAR (AA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Etiyopya’da akademik gelişime katkıda bulunmak için iki üniversitede başlattığı burs programının mülakatını gerçekleştirdi.

Ülkenin doğusundaki Haramaya Üniversitesi ve başkentteki Addis Ababa Üniversitesi'nde yapılan mülakatlara Türkiye’nin Addis Ababa Büyükelçisi Yaprak Alp, YÖK Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı Mustafa Efe ve Etiyopya Bilim ve Yükseköğretim Bakanlığı Uluslararası İlişkiler ve Burs Departmanı Direktörü Mitiku Berecha katıldı.

Haramaya Üniversitesi’nde yapılan mülakatta AA muhabirine açıklamada bulunan Büyükelçi Alp, Türkiye’nin uzun yıllardır Etiyopyalı öğrencilere hem lisans hem de lisansüstü burslar verdiğini, ilk defa bu sene YÖK’ün 10 yüksek lisans ve doktora öğrencisini seçerek Türkiye’de eğitim fırsatı vereceğini söyledi.

Alp, Etiyopyalı öğrencilerin Türkiye için bir köprü vazifesi gördüğünü ve iki ülke ilişkilerinin ilerlemesine önemli katkılarda bulunduğunu dile getirerek, Harameya Üniversitesi’nin seçilmesinin okulun bulunduğu Harar bölgesiyle Türkiye arasındaki tarihe ilişkilere katkıda bulunmak amacı taşıdığını belirtti.