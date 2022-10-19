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Yol kenarında cesedi bulunmuştu! Merve'ye önce kamyon çarptı, sonra iki araç üstünden geçti

19.10.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün gece Aydın'da yol kenarında cesedi bulunan kişinin 23 yaşındaki Merve Güneş olduğu belirtildi. Güneş'e önce bir kamyonun çarptığı daha sonra da üzerinden iki aracın geçtiği ortaya çıkarken, talihsiz kadının eşinin cezaevinde 2 ve 5 yaşlarındaki 2 çocuğunun devlet korumasında olduğu ifade edildi.

Yol kenarında cesedi bulunmuştu! Merve'ye önce kamyon çarptı, sonra iki araç üstünden geçti

Olay, dün 00.30 sıralarında, Aydın'ın İncirliova ilçesi Erbeyli Mahallesi Aydın-İzmir kara yolunda meydana geldi. Yolda hareketsiz yatan kadını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ekipler, vücudunda yara izleri bulunan kadının öldüğünü belirledi. İnceleme sonrası ceset, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Ekipler, kimlik tespiti ve olaya ilişkin çalışma sonucu, ölen kadının Merve Güneş olduğunu tespit etti.

KAMYON ÇARPTI, 2 ARAÇ ÜSTÜNDEN GEÇTİ

Ekiplerin bölgede MOBESE kameralarıyla yaptığı araştırmalarda Merve Güneş'e önce kamyon çarptığı, ardından 2 otomobilin çarpıp üstünden geçtiği belirlendi. Otomobillerin plakaları ve sürücüleri belirlenip gözaltına alındı. Güneş'e çarpan kamyon sürücüsü Z.A.'nın Denizli'de olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, belirlenen adreste gözaltına aldı. 2 otomobil sürücüsü de dün jandarmadaki işlemlerinin ardından, akşam sevk edildikleri mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Z.A.'nın ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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7 YIL ÖNCE EVLENMİŞ

Merve Güneş'in 7 yıl önce evlendiği eşinin 1 yıl önce cezaevine girdiği öğrenildi. Güneş çiftinin çocukları N.G. (2) ve Y.G.'nin (5) ise bir süredir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ndeki Sevgi Evleri'nde koruma altında olduğu belirtildi. Üvey babasıyla yaşayan Güneş'in, bugün Ortaklar Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

(DHA)


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