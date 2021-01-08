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  4. Yol kenarında koyun otlatan adama araç çarptı: 1 ölü

Yol kenarında koyun otlatan adama araç çarptı: 1 ölü

08.01.2021 17:29 | Son Güncelleme:
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Yol kenarında koyun otlatan adama araç çarptı: 1 ölü

İzmir’de yol kenarında koyun otlatan bir kişi, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.Edinilen bilgiye göre kaza, Menderes-Seferihisar yolunda meydana geldi.

İzmir’de yol kenarında koyun otlatan bir kişi, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre kaza, Menderes-Seferihisar yolunda meydana geldi. İddialara göre, B.E (44) idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle emniyet şeridinden çıktı. Araç, daha sonra ise yol kenarında koyun otlatan B.Z (47)’ye hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen ve ağır yaralanan B.Z olay yerinde hayatını kaybetti.
Sürücü B.E, jandarma tarafından gözaltına alındı.

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