Yol ortasında darbedip kaçırmaya çalıştılar! Korku dolu anlar kamerada

Dehşete düşüren olay dün akşam saatlerinde Pendik Sapanbağları Mahallesi Yenimithatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişilerin, yerde oturan bir kişiyi tekmeleyerek darbettiği, diğer vatandaşların ise olaya müdahale etmeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

VATANDAŞLAR ARAYA GİRDİ

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yenimithatpaşa caddesi üzerinde yürüyen B.A.’nın farklı araçlardan inen 3 kişi tarafından darbedildiği ve zorla araca bindirilmeye çalışıldığı sırada caddede bulunan vatandaşların araya girerek tarafları ayırmaya çalıştığı belirlendi. Şüphelilerin araçlarına binerek uzaklaştığı belirlendi.

NEDENİ SORGUDA ORTAYA ÇIKTI

Polis ekipleri cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerden, olayı gerçekleştirenlerin B.K., K.S.K. ve K.Ö. olduğunu tespit etti. Şüpheliler yakalanırken, B.K.’nın sorgulamasında olayı alacak verecek meselesi nedeniyle gerçekleştirdiği öğrenildi. Yakalanan şüpheliler, "Kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi.

(DHA)

