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  4. Yol yapımı için dinamit patlatıldı, ortalık savaş alanına döndü! 1 ölü, 1 yaralı

Yol yapımı için dinamit patlatıldı, ortalık savaş alanına döndü! 1 ölü, 1 yaralı

14.07.2022 19:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde orman yolu yapımı sırasında dinamitin infilak etmesi sonucu, olay yerinde bulunan Yakup S. (13) öldü, akrabası Salih S. (17) ise yaralandı.

Yol yapımı için dinamit patlatıldı, ortalık savaş alanına döndü! 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, yol yapım çalışmasında dinamitin patlaması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Akoluk Mahallesi'nde, Dere Kışla mevkisinde orman yolu açma çalışması sırasında el yapımı patlayıcı kontrolsüz olarak patladı.

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Patlamada, kardeşler Yakup S. ve Salih S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince yaralılar hastaneye kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan Yakup S. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, hafif yaralanan Salih S'nin ise tedavisi yapıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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