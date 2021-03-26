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  4. Yola fırlayan çocuğa belediye otobüsü çarptı! O anlar kamerada

Yola fırlayan çocuğa belediye otobüsü çarptı! O anlar kamerada

26.03.2021 19:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Bornova ilçesinde aniden yola fırlayan 10 yaşındaki Suriye uyruklu Caruh Tebarek, seyir halindeki belediye otobüsünün çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Birlik Mahallesi Kemalpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Aniden yola fırlayan Suriye uyruklu Caruh Tebarek’e, yoldan geçmekte olan belediye otobüsü çarptı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Tebarek, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çocuğun durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza anı, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde belediye otobüsünün seyir halindeyken yola fırlayan çocuğa çarpması ve çocuğun yere düşmesi yer alıyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
suriye İzmir
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