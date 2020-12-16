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  4. Yola tuvaletini yapıp esnafa rahatsızlık veren şahıs polise tekme savurdu

Yola tuvaletini yapıp esnafa rahatsızlık veren şahıs polise tekme savurdu

16.12.2020 00:42 | Son Güncelleme:
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Yola tuvaletini yapıp esnafa rahatsızlık veren şahıs polise tekme savurdu

Tekirdağ’ın Malkara ilçesine yol kenarına tuvaletini yapan şahıs, esnafa da rahatsızlık verdi.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesine yol kenarına tuvaletini yapan şahıs, esnafa da rahatsızlık verdi. Polislere de mukavemet eden şahıs gözaltına alındı.
Akşam saatlerinde 14 Kasım Caddesi üzerinde M.A. isimli şahıs, açık işyerlerine giderek, esnaflardan şarj aleti istedi. İstediği olmayınca öfkesine hakim olamayan M.A. tavırlarıyla esnafı canından bezdirdi. Hiç kimseye aldırış etmeyen şahıs, kaldırıma çıkıp bir de tuvaletini yaptı.
Çileden çıkan esnaf, polise ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, öfkeli şahsı yakaladı. Polislere de tekme atarak, mukavemet gösteren saldırgan gözaltına alınarak, karakola götürüldü.
Karakola ifade için giden esnafın ise şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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