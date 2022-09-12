HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yolcu otobüsü alev alev yandı! Son anda kurtuldular

Yolcu otobüsü alev alev yandı! Son anda kurtuldular

12.09.2022 23:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’in Tarsus ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı. 18 yolcu polislerin yardımıyla yanan araçtan yara almadan kurtarıldı. Feci yangın sonrası otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yolcu otobüsü alev alev yandı! Son anda kurtuldular

Korkunç olay, TEM Otoyolu Tarsus Pozantı istikameti Damlama mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hatay’dan Ankara’ya gitmekte olan Ö.F.B. idaresindeki yolcu otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Seyir halinde olan otobüsten duman yükseldiğini gören sürücü otobüsü sağ şeride çekerken, olayı gören Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Bölge Amirliği ekipleri hemen yardıma koştu.

AW711278_02

YANMAYA BAŞLAYAN OTOBÜSTEKİ 18 YOLCU KURTARILDI

Yanmaya başlayan otobüsteki 18 yolcu polis ekibinin yardımıyla olay yerinden uzaklaştırıldı. Olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

AW711278_03

OTOBÜS KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Alev alev yanan otobüs kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbullular o saate kilitlendi! Su fiyatlarına zam mı geliyor?İstanbullular o saate kilitlendi! Su fiyatlarına zam mı geliyor?
İstanbul'da AVM'de silahlı kavga! Yaralılar varİstanbul'da AVM'de silahlı kavga! Yaralılar var
Özdağ'dan Bakan Soylu'ya sert sözler! 'Telefonda senin başlattığın bir küfürleşme yaşadık'Özdağ'dan Bakan Soylu'ya sert sözler! 'Telefonda senin başlattığın bir küfürleşme yaşadık'
Anahtar Kelimeler:
yangın Mersin Tarsus yolcu otobüsü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mesut Özil kadro dışı! "Futbol hayatı bitti"

Mesut Özil kadro dışı! "Futbol hayatı bitti"

Kadın olmak için servet harcamıştı! İç çamaşırlı poz olay oldu

Kadın olmak için servet harcamıştı! İç çamaşırlı poz olay oldu

Ekrem İmamoğlu, Avcılar'daki metrobüs kazası sırasında konserde miydi? Tartışma yaratan iddialardan sonra yeni fotoğraf ortaya çıktı

Ekrem İmamoğlu, Avcılar'daki metrobüs kazası sırasında konserde miydi? Tartışma yaratan iddialardan sonra yeni fotoğraf ortaya çıktı

Kan donduran vahşet! Cesedi yol kenarında bu halde bulundu

Kan donduran vahşet! Cesedi yol kenarında bu halde bulundu

Sosyal medyada gündem oldu! Özel jetle İstanbul'a geldi

Sosyal medyada gündem oldu! Özel jetle İstanbul'a geldi

Yeni SİHA heyecan yarattı! "Hayalet" TB4 yolda

Yeni SİHA heyecan yarattı! "Hayalet" TB4 yolda

İlginizi Çekebilir

Doğumunu canlı yayınlamak için servet istedi

Doğumunu canlı yayınlamak için servet istedi

Oranlar herkesi şoke etti! Şaşırtan 'modern kölelik' verileri...

Oranlar herkesi şoke etti! Şaşırtan 'modern kölelik' verileri...

PARTNER
Kadınların çok beğendiği erkek parfümleri

Kadınların çok beğendiği erkek parfümleri

''Türkiye'deki operasyonun ardından kazancımı üçe katladım!''

''Türkiye'deki operasyonun ardından kazancımı üçe katladım!''

Okul kantininde çılgınlık! Çocuklara böcek yedirdiler

Okul kantininde çılgınlık! Çocuklara böcek yedirdiler

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.