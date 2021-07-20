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Yolcu otobüsü alevler içinde kaldı, yolcular son anda kurtuldu

20.07.2021 01:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da yolcu otobüsünün arka tekerlerinde başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Dumanları fark eden şoför, otobüsü emniyet şeridinde durdurarak yolcuları tahliye etti. Yolcu otobüsünün alevlerin içinde kaldığı anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yolcu otobüsü alevler içinde kaldı, yolcular son anda kurtuldu

Olay, saat 23.00 sıralarında Ankara-Niğde otoyolu, Alayhan Gişeleri mevkiinde meydana geldi.

YOLCULARI TAHLİYE ETTİ

Kayseri’den Antalya’ya giden Halil Akçakoca yönetimindeki yolcu otobüsünün arka tekeri, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Otobüsün arkasından duman çıktığını fark eden sürücü Akçakoca, aracı hemen emniyet şeridinde durdurarak yolcuları tahliye etti.

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YOLCU OTOBÜSÜ ALEVLER İÇİNDE KALDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleyi akaryakıt istasyonundan aldıkları yangın tüpü ile yapan otobüs şoförleri alevleri söndüremedi. Yolcu otobüsünün alevler içerisinde kaldığı anlar ise çevredekilerin cep telefonu kamarasıyla görüntülendi.

YOLCULARIN EŞYALARI DA YANDI

İtfaiye ekipleri yaklaşık 30 dakika süren çalışmanın ardından yanan otobüsü söndürdü. Bazı yolcuların otobüsün bagaj kısmında bulunan eşyaları da yandı. Yolcular olay yerine gelen aynı firmaya ait başka bir otobüs ile gidecekleri yerlere götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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yangın Aksaray
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